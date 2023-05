Luisa de Paz señala que “en Vitigudino hay dos candidaturas, la del PP y la de todos los demás”

La actual alcaldesa y candidata del PP en Vitigudino, Luisa de Paz, aseguró este lunes en un acto electoral que reunió a la mayoría de los candidatos populares de la comarca, que “en Vitigudino hay realmente dos candidaturas, las del PP y la de todos los demás”, manifestaciones con las que aludía a las críticas en las que coinciden el resto de candidatos contra los cuatro años de mandato de De Paz, quien a pesar de este hecho se mostró segura de que "vamos a ganar".

En este acto, en el que intervinieron la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina; el senador Bienvenido de Arriba y el secretario general de los populares salmantinos, David Mingo, Luisa de Paz criticó “que nadie diga nada” respecto a la situación que viven los ganaderos salmantinos en cuanto a la gestión que se está realizando de la sanidad animal, materia que recae en una de las consejerías en manos de VOX. También en este primer apartado lanzó sus críticas al Gobierno de Sánchez tras las “ayudas discriminatorias contra la sequía” en las que colocan a Castilla y León con el 50% de las ayudas que reciben los ganaderos de Extremadura o Andalucía.

Luisa de Paz recordó algunos momentos duros de la legislatura y “la paralización” sufrida en el departamento de Secretaría-Intervención y “el bloqueo de la oposición”, pero también señaló que “han sido años de mucha ilusión”, para terminar confesando que las dudas sobre su repetición como cabeza de lista del PP se disiparon “al pensar en todo lo que nos había quedado por hacer”. Por ello, De Paz mostró estar “dispuesta a pelear por el campo y por Vitigudino, porque en definitiva Vitigudino depende de una manera u otra del campo”. Asimismo, señaló que tan importante como estas elecciones serán las generales de diciembre, porque en su opinión una victoria de Sánchez “puede hacer desaparecer nuestro modus vivendi”.

Intervención de García Tejerina

La exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, era la encargada de cerrar el acto con un mensaje “de esperanza, de que las cosas se pueden hacer en positivo, en paz y defendiendo lo que siempre hemos sentido, hay que defender a la gente, al ganadero, al trabajo, a la honestidad y no a todo lo contrario como desgraciadamente vemos en estos tiempos cada vez que encendemos el Telediario”.

En este sentido, García Tejerina apostó porque el PP gobierne “no solo en 47 sino en los 55 municipios” de la comarca, por lo que recordó que “nos quedan cinco días para echar el resto y unir el voto en torno al PP y echar a Sánchez”. En este mismo, plano, Tejerina criticó a Sánchez por “estar del lado de amigos de los amigos de los terroristas, de los que violan la propiedad privada, de los corruptos”, señalando al PP como el “amigo del campo, para la gente del campo, con sus preocupaciones, que no se pone al lado del lobo sino al lado del ganadero, porque vivimos unos tiempos en los que todo está equivocado y queremos devolver la serenidad a los españoles”.

Por último agradeció a todos los candidatos del PP su “trabajo y dedicación” y animó a cada uno de ellos a “ir todos juntos porque hay mucha gente que está esperando la victoria del PP”.

Intervenciones de Mingo y De Arriba

El acto lo abría David Mingo calificando a Luisa de Paz de “honesta, sencilla, cabal y peleona, gente que necesita Vitigudino”, añadía. En un plano más nacional, Mingo señaló que el 28M “votamos algo más, tras la papeleta estará en mensaje de ‘no al sanchismo’”, recordando que “no se ha recuperado la frecuencia de trenes con Madrid anterior a la pandemia”, que la “electrificación de la vía férrea a Oporto por Ciudad Rodrigo sigue a la espera y que no hay un solo euro para el Centro Logístico a pesar de ser una oportunidad importante de desarrollo para la provincia”.

Por eso, “cada papeleta del PP es un no a Sánchez y no podemos permitirnos dividir el voto, hay que concentrar el voto en el PP, hay que convencer a esas personas que pueden votar a otra opción para que lo hagan al PP, no podemos darle un balón de oxígeno a Sánchez”.

Por su parte, Bienvenido de Arriba agradeció la presencia de García Tejerina, “un nombre con mayúsculas”, apostilló, “asociado a la defensa del campo”. En su intervención, De Arriba apostó por la “cercanía para escuchar a los ciudadanos”, y abogó porque los candidatos populares sean “símbolo del esfuerzo y la dedicación por los demás. Estamos pidiendo su confianza y tenemos que hacerlo a cambio de nuestra entrega y sacrificio”, señaló. También en clave nacional, Bienvenido de Arriba señaló que “la mayoría de los españoles quieren que cambie España” y se mostró convencido de que “del sanchismo se sale porque los ciudadanos saben que el PP es el partido del empleo, de la bajada de impuestos, del crecimiento económico y de la buena gestión de las políticas sociales, y las comunidades en las que gobierna el PP es un claro ejemplo de ello”. Por último, como mingo, pidió concentrar el voto de la derecha en el PP “para que nadie humille a nuestro país”.