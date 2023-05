“En estos ocho años, todos los progresos que ha tenido La Zarza han sido gracias a la unión de los vecinos”

Javier Recio Hernández es desde hace ocho años el alcalde de La Zarza de Pumareda, cargo que ha ostentado bajo las siglas del PP, aunque en estos comicios se presenta bajo las siglas de UPL, una decisión que se ha visto obligado a tomar después de que el PP no contara con él tras tomar partido a favor de la candidata a presidir a los populares salmantinos, Chabela de la Torre, y esta no resultara elegida en el congreso sino García Carbayo.

¿Después de ocho años como alcalde del PP por qué se presenta ahora por UPL?

Porque el PP no cuenta conmigo, intuyo que porque apoye a la candidatura de Chabela de la Torre, aunque no me lo han dicho. Se me comunicó que, por órdenes de arriba, así tal cual, que no contaban conmigo. Soy una de las personas que más nos hemos involucrado en la causa, que hemos estado ahí desde casi dos años buscando una evolución en el Partido Popular. Tampoco queríamos decir que lo nuestro fuera perfecto sino que hubiera más diálogo, que se estuviera en cuenta las opiniones de los militantes, de nuestros votantes, de nuestros simpatizantes, para evolucionar y adaptarnos a las necesidades actuales de Salamanca. Esa es nuestra idea y para ello se necesitaba convocar un congreso, un Congreso que no se ha celebrado como se tenía que haber celebrado y que tenía que haber sido el presidente en su momento quien lo convocará. Entonces, este grupo hemos intentado, a través de Derechos y Garantías del Partido Popular de Madrid y de Valladolid, que pudieran mediar para convocar ese congreso que es de obligatorio cumplimiento, según los estatutos del PP, que dicen que cada cuatro años se tiene que celebrar y no se ha celebrado, y no encontrábamos ninguna razón de peso para que no se hiciera, porque todos los congresos de todas las provincias de España y de Castilla y León se habían celebrado menos en Salamanca. Tras intentar a nivel interno que se convocara, porque yo fui una de las personas que fue a Madrid y a Valladolid, de donde volvimos con buenas intenciones pero nada de provecho, no nos quedó más remedio que denunciar a nuestro propio partido, aunque más que a nuestro partido a los que en ese momento lo estaban dirigiendo para provocar lo que después la jueza tuvo a bien, y que fue convocar ese congreso en 45 días.

A los doce que estuvimos ahí dando la cara, como perdimos en el Congreso, nos han señalado y no han contado con nosotros, cuando lo lógico y yo creo lo conveniente hubiera sido decir que -hemos ganado vamos a saber ganar y vamos a aunar esfuerzos y todos somos de la familia del Partido Popular y vamos a sentarnos y vamos a hablar-, pero como no hubo ni primera intención al principio ni la hubo al final ni han sabido convocar el Congreso ni han sabido ganar, entonces a mí se me comunicó eso cuando mi intención era seguir presentándome por mi partido porque he sido militante 23 años y, lógicamente, a mí no me han echado del partido pero hay una manera de echarme, que no me dejan presentarme por el PP en La Zarza y claro, si yo quiero ser el alcalde y la gente del pueblo quiere que yo siga siendo alcalde y no me dejan presentarme por las siglas que me he presentado, no solamente en La Zarza porque yo he sido teniente de alcalde en Cabrerizos 8 años representando las siglas del PP, y ahora simplemente por apoyar en un partido democrático otra candidatura distinta a la oficialista, se me penaliza o se me veta y no se me deja presentar. No entiendo nada, así fue mi carta de dimisión porque, lógicamente, yo no voy a representar otro partido sin haber dimitido del PP. Entonces, antes de hablar con otros partidos, presenté la dimisión como militante para poder tener un poco la legalidad y sobre todo la conciencia tranquila para poder presentarme en otro partido, y de todas las propuestas que recibí la que más me gustaba era la de UPL.

¿Por qué UPL?

Porque este es un partido que acepta todas las ideologías. Yo no he cambiado de ideología, sigo pensando lo mismo y no voy a cambiar. UPL es un partido que acoge todas las ideologías y lo único que reivindica es que en 1978 en lugar de ser Castilla y León como comunidad autonómica se tenía que haber reconocido la historia del Reino de León y teníamos que haber sido comunidad autónoma León, Zamora y Salamanca. A mí me gusta la historia, soy un estudioso de la historia y creo en eso, lo que no quiere decir que tenga nada en contra de Valladolid o de Palencia, pero esas son nuestras raíces. En 1978 se tenía que haber declarado a las provincias del Reino de León como una comunidad autónoma y pienso que para la provincia de Salamanca nos hubiera venido mejor. ¿Qué ocurre? Que como lleva el nombre de una de las tres provincias parece que solamente en esta región importa León y yo creo que somos tan importantes tanto Zamora como Salamanca, de hecho la Universidad de Salamanca fue fundada por un rey del Reino de León. Siempre es más fácil y cómodo aceptar lo que nos imponen, y cuando UPL lanzó una moción a los ayuntamientos para reivindicar la comunidad del Reino de León, se nos prohibió desde el Partido Popular apoyar esta moción, y como militante entonces seguí las órdenes del Partido Popular.

¿Por qué no han presentado una lista completa con cinco candidatos?

Yo no quería una guerra personal contra el Partido Popular, entonces hemos tenido a bien repartirnos los que formamos ahora el equipo de Gobierno por el PP, y tres nos presentamos por UPL y dos por el PP. Tres nos da la victoria a UPL y dos siguen representando al PP, el cual teóricamente va a gobernar la Diputación. Es también un gesto de que no tenemos nada en contra del Partido Popular, porque si hubiéramos tenido algo en contra nos hubiéramos ido todos. Es cierto que hay un descontento por las personas que dirigen el partido ahora mismo en la provincia Salamanca, pero el PP es más que eso, yo me siento del Partido Popular y así se lo he dicho yo a UPL. Ojala algún día esto cambie y pueda volver, pero ahora mismo estoy agradecido a UPL por acogerme y por darme la oportunidad de poder ser alcalde representando sus siglas.

Me imagino que seguirán la misma línea de estos últimos años. ¿Cuáles serán las prioridades en la próxima legislatura?

Como hemos dicho siempre en las otras dos anteriores, nuestra prioridad es la atención al vecino, que es lo más importante, la atención en aquellas necesidades básicas que el vecino tiene en el día a día, y después seguir trabajando en la línea de unión, porque entre todos somos capaces de sacar las cosas adelante, porque la división no nos conduce a nada, y en estos ocho años todos los progresos que ha tenido La Zarza han sido gracias al voluntariado tanto en los eventos culturales y festivos como en obras, obras que han sido realizadas y en colaboración también con el voluntariado y eso es destacable. Al margen de las siglas políticas, está la gente del pueblo y la unión, todos debemos trabajar a una, es lo que siempre hemos defendido, que el pueblo dividido no va a crecer. Gracias a esa unión y al voluntariado, a nivel de infraestructuras ha habido un cambio importante: tenemos la Plaza, la fuente, un espacio social debajo del Ayuntamiento, un salón multiusos, un alojamiento turístico, hemos cambiado el parque y la pista polideportiva, el asfaltado de calles, el cual ha dado un cambio de imagen importante gracias a esa colaboración de todos los vecinos y a gestionar bien las arcas municipales.

¿Hay algún proyecto concreto o algo que tenga en mente para estos cuatro años?

Sí, la idea que tenemos es potenciar sobre todo el turismo con todos los espacios que tenemos, además de potenciar y el preparar paquetes turísticos para que pueda acudir gente a La Zarza. En obras, seguiremos asfaltando calles, que es importante, para embellecer el pueblo. También queremos recuperar un edificio que pertenece ahora mismo a la Diócesis de Salamanca y que es el antiguo ayuntamiento, queremos darle una salida cultural, convertirlo en un espacio de museístico, un espacio para exposiciones. Además, otra de las ideas es cambiar de sitio el velatorio, trasladarlo a este nuevo lugar porque será un edificio polivalente. También vamos a hacer un mirador en la parte de arriba del torreón del reloj, que es un edificio histórico con más de 100 años, reformarlo por dentro para que sea accesible y que todo el mundo pueda subir. Y como muchos otros pueblos, vamos a embellecer nuestro centro histórico. Empezaremos por la calle del Corral Largo, que según los más mayores es el origen del pueblo, vamos a hacer como una especie de calle histórica ambientándola de la época en la que se fundó el pueblo.