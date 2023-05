Lo vas a pasar bien con la compañía salmantina Métrica Pura 

Métrica Pura, un grupo de teatro aficionado de Salamanca, estrena este miércoles, a las 20:00 horas, en el Teatro Liceo ‘Al este del Edén y a este que le den’, una comedia fresca, divertida y sobre todo esperanzadora.

Esta obra es una idea original de Pablo Málaga, dirigida por Teresa Alfonso e interpretada por ambos y por Isabel Ortiz de Zárate. Las entradas están a la venta por 8 euros.

Sinopsis

El mundo fue creado en siete días. Dios, de la nada, construyó cuanto conocemos: el sol, la luna, las estrellas, los animales, el universo, en definitiva, incluido el hombre, hecho a su imagen y semejanza. De una costilla de este, hizo a la mujer, los bendijo, ordenó que se reprodujeran y poblasen la tierra para regir sobre el resto de especies. Y hasta ahí la historia que siempre nos han contado, pero… ¿Y si la historia fuera distinta a como creemos conocerla? ¿Y si ciertas convicciones que damos como inmutables fueran algo diferentes? ¿Variaría la historia de la humanidad y sus consecuencias o permanecería tal cual? Tal vez el orden de los factores, o la transformación de su propia naturaleza, sí tiene la capacidad para alterar el producto. ¿O no?

En esta obra pueden suceder muchas cosas, unas extrañas y otras no tanto, cosas quizá más acordes a nuestra actual forma de pensar y entender el mundo. El paraíso es una jaula dorada donde se cuecen las frustraciones y los anhelos de ambos. Tal vez no hace falta que los expulsen de ningún sitio, la única opción sensata es largarse con viento fresco y cuanto antes, no vaya a ser que aquello se convierta en un infierno… ¿Y si el mundo lo hubiera creado una mujer?

Los artistas

Métrica Pura es un grupo de teatro aficionado creado en enero del año 2022. La primera obra llevada a escena por este grupo, ‘5 segundos, 120 kilos’, bajo el patrocinio del Centro de Producción Teatral de la Fundación Salamanca, fue estrenada el día 16 de febrero de 2022 en el Teatro Liceo con gran éxito de público y crítica.

A partir de ese momento ha tenido un amplio recorrido habiendo sido representada, hasta la fecha actual, en 17 ocasiones y habiendo sido seleccionada en 4 certámenes nacionales e internacionales.

El cartel