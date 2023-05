El Senior del Ciudad Rodrigo cae con polémica ante el Salamanca CF UDS B en su despedida en casa

Los capitalinos dispusieron de ocasiones más claras ante un Ciudad Rodrigo que no tiró entre los tres palos

En un tramo de la tarde dominical muy desapacible, con lluvia y baja temperatura, el Senior del Ciudad Rodrigo cerró su temporada como local (que era además el último partido oficial de un equipo mirobrigense en casa por este curso) saliendo derrotado del derby frente al Salamanca CF UDS B, que se jugaba todavía asegurar la permanencia y que dispuso de mejores ocasiones ante un Ciudad Rodrigo que no llegó a atinar entre los tres palos.

Sin ser injusta su victoria, sí que es cierto que los capitalinos acabaron por ganar con polémica, tanto por la forma en la que consiguieron el único gol de la tarde, como por la mala actuación, y aún más bochornosa actitud, del colegiado del encuentro –y exclusivamente el colegiado, que los líneas también fueron ‘espectadores’- en el tramo final. Sirva como ejemplo más claro que en pleno carrusel de tarjetas a los jugadores mirobrigenses con más o menos tino (muchas de ellas a raíz de la concesión del gol), dejó sin sacar una clarísima a un jugador visitante por un agarrón. De este modo, se acabó llevando la pitada del siglo e incluso acabaron llamando a la Policía Local y la Guardia Civil.

Lo más positivo de la tarde para el Ciudad Rodrigo fue la participación de dos juveniles, Guille (que ya saltó al campo frente a La Pedraja, pero no le dio tiempo a tocar el balón) y Álvaro Castaño, que jugaron desde el 81’, viéndose condicionada su intervención por la expulsión al minuto siguiente de entrar al campo de Mario.

> ASÍ FUE EL PARTIDO

El Salamanca CF UDS B salió metiendo miedo, con varias aproximaciones de bastante peligro en el primer tramo del partido, pero por fortuna no estuvieron atinados a la hora de resolver (como a la hora de darle uso en el 21’ a un balón desde atrás que enviaron fuera ante Pepo, quién poco después envió a córner otra opción). El Ciudad Rodrigo no dispuso de una ocasión clara hasta el 27’, en un córner botado por Alberto García que Murci remató de cabeza en el primer palo hacia atrás, no llegando el balón a coger puerta. Poco después Isma lo intentó desde ¾ de campo con fuerza, marchándose al lado del palo izquierdo.

Aunque un equipo tenía más ocasiones que otro, el encuentro estaba siendo muy disputado, con muchas idas y venidas y mucha lucha, lo que fue dando lugar a algún pique y queja. En la recta final del primer tiempo, Pepo atrapó un centro-chut de cierto peligro desde la izquierda, y como última jugada antes del pitido final, un jugador visitante hizo un remate acrobático a un balón desde atrás que alguien desvió a córner, en cuyo saque hacia el área remató un jugador desde una posición muy peligrosa, pero el balón fue justo hacia donde estaba Pepo.

El Ciudad Rodrigo inició el segundo período propiciando el mayor uy entre sus aficionados, con un balón que colgó José Manuel al área, donde remató de primeras Isma, marchándose rozando el larguero. Poco después, un tiro de Sergi desde fuera del área se fue alto, al igual que una falta botada por los visitantes casi al borde del área en el 60’. En este tramo, aunque el partido seguía disputado, se fue perdiendo bastante orden, propiciándose por ejemplo en el 62’ un remate a bocajarro del Salamanca CF UDS desde dentro del área que Pepo repelió de forma milagrosa.

En los minutos siguientes, en pleno carrusel de cambios, cayó el único gol del encuentro. Fue concretamente en el 75’: tras una recuperación en 3/4, el Salamanca CF UDS B colgó el balón desde la derecha del área, golpeándolo un jugador de cabeza en el primer palo y llegando a un compañero que en el área pequeña remató a puerta, intentando despejar el balón desde dentro de la portería José Manuel, impactando el balón tras ello en el palo y despejándolo Jorge. Aunque ni los visitantes lo tenían claro, el árbitro dio gol, se supone que porque consideró que en el despeje de José Manuel el balón ya había cruzado la línea por completo (aunque él perjuraba que no).

Esa acción hizo saltar el partido por los aires en todos los sentidos, viendo amarilla por ejemplo Maza y Mario, quién unos minutos después, en el 82’, vio la 2ª, en este caso por una falta (entre medias, Jorge había despejado una acción peligrosa por el suelo al borde del área y llegó el mencionado cambio de los juveniles). Con el partido cada vez más bronco por la actitud del árbitro, fue expulsado por roja directa el técnico mirobrigense, Gabri, tras ‘chivarse’ de algo el juez de línea de esa banda. Ya en el descuento, se logró sacar un remate del Salamanca CF UDS B, antes de dos intentonas finales mirobrigenses: un córner botado por Alberto García que logró rematar en buena posición José Manuel, pero desviaron el balón a un nuevo saque de esquina; y un tiro forzado de Guille desde la izquierda del área que no cogió puerta.