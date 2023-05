El PSOE presenta en Vitigudino una “candidatura hecha para gobernar”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Vitigudino, Javier Muñiz, destacó este domingo en un acto electoral celebrado en el Centro Cultural la presentación de una candidatura “hecha para gobernar”, en la que confluye la experiencia de cuatro de sus integrantes como responsables de equipos de Gobierno anteriores, y la juventud y preparación profesional del resto. En su intervención, cerrando un acto en el participarían el secretario de Estado de Telecomunicaciones y natural de Vitigudino, Matías González; la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados; y el secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada.

Durante su intervención, Muñiz confesó que “no ha sido fácil hacer una candidatura para gobernar”, un “equipo de valientes para trabajar por Vitigudino para que sus vecinos vivan mejor” y para “revivir Vitigudino” después de cuatro años “sin actividad de ninguna clase y sin ilusión”, por lo que “hay que darle la vuelta a esta situación como sea, porque cuatro años del PP en el Ayuntamiento sería nefasto para el pueblo, sin posibilidad de recuperación ya”.

Tras un repaso a la legislatura “nula en democracia, trasparencia y legalidad, cuatro años de abandono y dejadez en los que han desparecido 20 empresas y servicios como el agua, la recogida de basura y la residencia caducados desde hace cuatro años”, Javier Muñiz critico la ausencia de inversiones, recordando que “permanecen por finalizar las obras del Mercado de Abastos, el vestuario del campo de futbol y además destrozan el Parque de S. M. El Viti”.

A su vez, recordó las obras finalizadas o iniciadas en la legislatura 2015-2019 con el PSOE y Germán Vicente al frente, entre las que incluyó “la depuradora de aguas residuales, los juzgados, el edificio de Ayuntamiento, el asfaltado de las calles principales de Vitigudino y los polígonos industrial y agroalimentario”, por lo que concluyó con que “la situación que tenemos ahora mismo tiene que parar y hay que cambiarla totalmente”.

Para ello, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Vitigudino realizó un repaso al programa de Gobierno con el que concurre a las elecciones del 28M, más de 50 propuestas que se dividen en cinco pilares principales. En este apartado, Muñiz destacó el papel que debe jugar Asemvi para la recuperación económica y empresarial de Vitigudino, apartado en el que apostó también por la recepción del polígono industrial y la creación de un Vivero de Empresas para facilitar el emprendimiento local y la llegada de emprendedores que en un momento dejaron Vitigudino o la comarca, “hay un problema de fondo y es que no podemos permitir que Vitigudino se siga vaciando, y para ello hay que dar oportunidades a los nuevos emprendedores que acaban aquí sus estudios y facilitar que regresen los que se han ido” .

En materia de Servicios, Muñiz recordó la reivindicación hist´roica del PSOE de contar con una UVI móvil medicalizada, también en esta área apostó por ampliar las plazas de la residencia de mayores “ante la demanda que hay”. Otras propuestas destacadas por Muñiz fueron la recuperación de fiestas y ferias de productos, la contratación de un animador sociocultural y otro para el gimnasio, la “refundación de la Escuela de Música, si es posible” o la creación de un equipo de atletismo a partir de la colaboración con el CD Los Leones, así como la creación de un equipo de fútbol, construir una depuradora en Majuges, o modificar las normas urbanísticas para facilitar la recuperación del casco histórico de Vitigudino, propuestas todas ellas en un programa que calificó de “participativo”, y que para su ejecución “requiere de la colaboración y participación de los vecinos, de lo contrario es imposible”, por lo que animó a los vitigudinenses a “que comparen y si hay algo mejor, que lo compren”.

Intervención de Matías González (ver vídeo)

Abría el acto David Serrada para señalar que “en el PSOE siempre nos ponemos en la piel del otro para hacer políticas en beneficio de los que más lo necesitan, y eso es lo que nos diferencia del PP, que hace políticas solo para los suyos”. Para Serrada, “tenemos gente muy válida en el Gobierno, y algunos son de Vitigudino”, manifestaciones en alusión a Matías González, al que cedería la palabra no sin antes asegurar que “como Matías y Javier, en el PSOE tenemos gente responsable, sensata y seria”, por lo que recordó que “el futuro de Vitigudino está en esos tres minutos para decidir qué papeleta vamos a coger”.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones intervendría mediante un vídeo tras no haber podido estar en Vitigudino como en principio tenía previsto el sábado para asistir, también, al 50º Aniversario del IES Ramos del Manzano, centro del que fue alumno.

En su intervención, Matías González señaló que la lista del PSOE “es la mejor opción para afrontar los retos que tiene Vitigudino los próximos cuatro años para salir de la situación de crisis en la que se encuentra por falta de actividad económica, cultural y social, una falta de actividad general”, añadía.

Eva Granados señaló a Javier Muñiz como “la respuesta” al “proyecto fallido del PP estos cuatro años” en Vitigudino, por lo que “necesita de nuevo un alcalde socialista para poner primero a las personas y llevar el bienestar a la ciudadanía, evitando que el PP ejerza la administración del poder por el poder”.

Granados criticó el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León por ser “uno de los que menos invierte en Sanidad” con Cataluña y Madrid, así como por el “pacto con la ultraderecha desde donde incluso se niegan a reconocer los derechos alcanzados por las mujeres”. En unto no más nacional, Granados señaló lasa diferencias de Gobierno entre la socialdemocracia y la derecha, señalando que “en el PSOE no elegimos las crisis, las gestionamos”, recordando las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez para ayudar a las familias más necesitadas o la subida de las pensiones.

PROGRAMA DE GOBIERNO