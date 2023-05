¿Son ciertos todos los mitos que has oído sobre el tantra?

El tantra no apuesta por la penetración, lo que quiere decir que no se limita al periodo de la misma. Al no existir penetración se puede conseguir que el placer sea mucho más prolongado, lo que hace que la experiencia sea mucho más positiva

El tantra poco a poco es más conocido debido a que se está demostrando que tiene muchas ventajas, pero el problema es que en ocasiones no se conoce la realidad. Los mitos están muy unidos al mundo tántrico, de aquí que en este artículo intentemos mostrarte qué mitos son reales y cuáles no. El objetivo es que puedas conocer al máximo del tantra y disfrutarlo al máximo.

Pero antes de entrar en detalles, queremos dejar claro que las personas que apuestan por el tantra son personas que pueden disfrutar de sensaciones totalmente diferentes. Es una opción perfecta para disfrutar de la pareja, gracias al intercambio de energías. No lo dudes, si haces las cosas bien podrás disfrutar mucho, recordando que en el tantra la penetración no es lo verdaderamente importante porque se puede conseguir el placer de otras maneras.

1- El tantra hace que las relaciones sean demasiado largas

Un mito muy común que hace que muchas personas no se decidan a probar el mundo tántrico es que la duración de un encuentro tántrico puede llegar a ser muy largo. Es un mito que no es real. Como nos indican las profesionales de esta web de masajes en pareja, los encuentros se pueden alargar durante mucho tiempo, pero no es necesario. Cada pareja puede hacer que la duración del acto pueda durar más o menos.

Cuando hablamos del tantra, realmente hablamos de una experiencia en la cual el tiempo no tiene valor. Es decir, se busca que la pareja pueda disfrutar de una relación que se adapte a sus gustos. Para conseguirlo, siempre se recomienda eliminar cualquier cosa que pueda provocar una intervención en la experiencia y en consecuencia en el intercambio de energías. Es decir, no debe haber móviles, relojes... El objetivo es aislarse del mundo y centrarse en el momento que se está disfrutando.

Con esta información podemos concluir que cada pareja puede destinar el tiempo que crea necesario a este tipo de experiencia. Algunas pueden alargarse durante horas y otros minutos. Lo importante es conseguir la experiencia que se busca para estar un poco más unidos con la pareja.

2- El placer prolongado del tantra no existe

Es otro mito muy extendido que queremos que olvides porque realmente no es así. Este mito puede hacer que una pareja pierda el interés por esta opción, cuando la realidad es muy distinta.

Cuando el placer no es prolongado en el tantra es porque realmente no se está practicando bien. Es algo que suele suceder cuando las dos partes que los están practicando no tienen conocimientos de cómo se practica. En cambio, cuando tenemos la experiencia con una persona que domina el mundo tántrico, entonces las cosas cambian. En este caso el placer se puede alargar durante horas, lo que hace que la experiencia sea realmente placentera.

Y ahora te estarás preguntando ¿cómo se puede conseguir que el placer sea prolongado? La respuesta es sencilla. El tantra no apuesta por la penetración, lo que quiere decir que no se limita al periodo de la misma. Al no existir penetración se puede conseguir que el placer sea mucho más prolongado, lo que hace que la experiencia sea mucho más positiva.

Como hemos comentado, uno de los secretos de este tipo de práctica es practicarlo con una persona que domine. Así es mucho más fácil el intercambio de energías y aprender. El tantra no es cosa de un día para otro, sino que se necesita de tiempo para conseguir los resultados esperados.

3- El tantra es muy complicado

Desde fuera puede parecer complicado, pero no es así. Como nos comentan en esta web de masturbación, el tantra es cuestión de aprendizaje. Es verdad que no se aprende de un día para otro, pero poco a poco se puede aprender. Gracias a que el aprendizaje es evolutivo, puedes tener la certeza de que podrás ir viendo como el placer se va incrementando según aprendes. Merece la pena dedicarle tiempo a esta experiencia para poder conseguir muy buenos resultados.

Un error muy común en muchas personas es ponerse a practicarlo y al ver que no obtiene resultados rápidamente abandonan. Es un grave error porque no saben las muchas cosas que se están perdiendo.

Como todo en esta vida, no somos conscientes de lo mucho que podemos aprender hasta que realmente tenemos ilusión en aprender. Si eres capaz de aguantar un poco hasta conseguir los primeros indicios de placer, entonces querrás seguir evolucionando el aprendizaje del tantra. Cuanto más aprendes, más placer obtendrás y en consecuencia más querrás practicarlo. Lo que está claro es que cada vez más personas apuestan por el tantra por las experiencias que ofrece, lo que significa que no puede ser tan complicado como algunas personas nos hacen pensar. Ponte en buenas manos y podrás tener la certeza de que obtener buenos resultados te será mucho más fácil. Recuerda, una persona que conoce el placer siempre quiere seguir aprendiendo para disfrutar de experiencias nuevas.

4- El tantra es una experiencia aburrida

Algunas personas dicen que el tantra es aburrido, pero eso es porque realmente no lo han probado. No es lo mismo ver una imagen que practicarlo en persona. Es verdad que a través de una imagen el tantra puede parecer aburrido. Pero cuando lo practicas en persona te puedes dar cuenta de que la realidad es muy distinta. El tantra es más interesante de lo que parece.

A través del tantra no solo podrás obtener un grado de placer elevado, también estarás más unido a tu pareja y lo más importante aprenderás a conocerte a ti mismo. Es una herramienta que ayuda a que las personas se conozcan más a fondo, lo que hace que sea una experiencia mucho más positiva.

Si no quieres dejar atrás una experiencia que puede que cambie tu vida, lo mejor que puedes hacer es practicarlo, verás como merece la pena. El tantra es cada vez más famoso por algo, no pierdas esta gran oportunidad por falsos mitos.