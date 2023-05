Luis Francisco Martín (PP): “Béjar necesita un cambio, no podemos perder más tiempo”

¿Por qué quiere ser alcalde de Béjar?

Porque soy un bejarano que he nacido aquí, aquí vivo, aquí quiero morir, aquí tengo mi vida profesional y familiar y la situación es tan lamentable, que alguien tiene que dar un paso adelante y decir que hay solución y que no se puede seguir yendo a menos. Por eso he decidido dar el paso, porque me da pena Béjar y creo que la ciudad necesita un cambio.

¿Cómo afronta estas elecciones municipales?

Con toda la ilusión, pero con la responsabilidad de ver una ciudad bastante decadente con muchas necesidades, de servicios, con problemas sociales, de desempleo, con una población envejecida. Es un reto muy difícil, pero era necesario meterse aquí para tratar de solucionarlo porque estamos ante la mayor crisis de los últimos 50 años y no podemos pasar otros cuatro más como estos últimos, porque será imposible salir. Como buen bejarano tengo la obligación de intentar revertir esto.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral?

Llevamos semanas hablando con los bejaranos, con empresarios, con asociaciones, con colectivos, con los vecinos que me encuentro y todos coinciden: piden trabajo. Los que se fueron quieren volver porque es un sitio maravilloso para vivir y vamos a crear una concejalía para la búsqueda de inversión, fomentar la iniciativa privada y no criminalizarla, porque son quienes generan empleo y riqueza. De esta manera se asentaría la población y la gente joven no se iría de Béjar. La cultura y el turismo también son importantes, y Béjar tiene los requisitos para ofertarlo, con proyectos muy interesantes, pero es necesario que haya plazas hoteleras, para que los visitantes puedan pernoctar aquí.

¿Cómo define al equipo que le acompaña?

Un equipo de amigos, de bejaranos con tantas ilusiones como yo, de personas que han decidido estar conmigo, con ganas, juventud y fuerza. La mayoría no está vinculada la política. Si tuviera que ponerles una nota, les pondría un 10, somos un bloque sólido de personas que trabajan al unísono y somos un mismo corazón.

¿Cuál sería su primera medida si llega a la alcaldía?

Lo primero sería poner la locomotora, que es el Ayuntamiento de Béjar, en marcha, donde trabajan muchos profesionales de una calidad excepcional pero que necesita una buena organización, con equipos de trabajo definidos. Luego hay que eliminar los gastos superfluos que no son imprescindibles y empezar con una limpieza profunda de la ciudad, buscar inversión, hablar con empresarios con los que tenemos ya ideas apalabradas, pero viendo siempre las necesidades de los planes de urbanismo, escuchar a los técnicos. No es una tarea fácil, pero no es imposible, por mucho que alguien lo diga, sé que se puede lograr un Béjar mejor.

El lado más personal de …. Luis Francisco Martín

Una película: “El nombre de la rosa”

Un grupo musical: Tengo devoción por la música clásica

Un libro: “Cuento de navidad” de Charles Dickens

Un sueño: Ayudar y mejorar la vida de las personas que me rodean

Un color que defina Béjar: El azul, que ha sido mi color preferido desde niño