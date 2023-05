La biblioteca Abraham Zacut acoge la exposición fotográfica ‘Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo’

La biblioteca Abraham Zacut de la Universidad de Salamanca acoge la exposición fotográfica “Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo”, realizada por la Coordinadora Castellanoleonesa de Organizaciones para el Desarrollo (COODECYL) y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con financiación de la Junta de Castilla y León y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La muestra, organizada por el Servicio de Asuntos Sociales con motivo del Día Mundial del Comercio Justo (13 de mayo), incluye fotografías y testimonios de trabajadoras de cooperativas que se dedican a la producción de café en Nicaragua, de ropa y productos textiles en India y de aceite de argán en Marruecos. En ella se da a conocer cómo favorecer el empleo de las mujeres, contar con ingresos dignos, estables e igualitarios, y fomentar su participación social consolidan su independencia económica y empoderamiento personal. Además, contribuye a romper con los roles de género y al avance en la necesaria igualdad de género.

Las imágenes cuentan cómo el Comercio Justo favorece el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. “Ya no soy la mujer que estaba en casa cuidando de la familia. Me han abierto una puerta para que yo misma pueda salir adelante”, dice desde su finca de café la agricultora nicaragüense Johana Montenegro. Desde Marruecos, Amina Ait Taleb, presidenta de una de las cooperativas productoras de aceite de argán, explica: “Hemos logrado romper el mito de que una mujer por sí sola no tiene los medios para salir adelante con éxito”. En India, desde el taller de confección de su cooperativa, Guddiva Yadav cuenta: “Soy la primera mujer de mi familia que trabaja, me siento orgullosa de ello y además soy un ejemplo para la generación más joven”.

El Comercio Justo nació en los años 60 bajo la reivindicación de “Trade, not aid / Comercio, no ayuda” con la finalidad de combatir la pobreza y desigualdades globales. Hoy es un sistema comercial consolidado que cuenta con instituciones reguladoras, organismos de certificación, más de 2.000 organizaciones productoras en más de 75 países, 500 organizaciones distribuidoras y más de 4.000 tiendas especializadas.

La entrada es libre y se puede visitar en el horario de apertura de la biblioteca.