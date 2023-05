Pedro García Aguado comparte con los jóvenes su trayectoria vital para que tomen conciencia

Ante un Teatro Nuevo Fernando Arrabal prácticamente abarrotado con alumnos de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato de los distintos centros educativos de Ciudad Rodrigo, en la mañana del viernes tuvo lugar la primera de las dos sesiones organizadas por la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ciudad Rodrigo y comarca (ARCIU) que tienen como protagonista a Pedro García Aguado, campeón olímpico y mundial de waterpolo que el gran público conoció más al ejercer de Hermano Mayor en el programa televisivo de Cuatro.

El presidente de ARCIU, Juan Mari Martín, fue el encargado de introducir a Pedro García Aguado, recordando a los asistentes que le han traído para conmemorar el 20º Aniversario de la Asociación, que se cumplió el pasado 3 de mayo, cinco días después de que se cumpliesen también justamente dos décadas del ingreso de su invitado en un centro terapéutico para intentar desintoxicarse de sus adicciones, lo que acabó logrando, como fue relatando.

La charla de Pedro García Aguado tuvo como hilo conductor su propia trayectoria vital, explicando poco a poco a los chavales aspectos clave de su vida familiar (especialmente la separación de sus padres) y deportiva, cómo se inició en el mundo del alcohol, el tabaco y otras drogas, y cómo logró salir. En especial, según señaló, quiso compartir “las decisiones que tomé cuando tenía vuestra edad”, no para “deciros lo que tenéis que hacer”, sino para que “toméis conciencia” y puedan tomar otro tipo de decisiones cuando se enfrenten al alcohol y el resto de drogas, alertándoles asimismo sobre otro tipo de adicción más ‘moderna’, a los dispositivos móviles y las redes sociales, con los riesgos que igualmente conllevan.

El acto estuvo salpicado por la proyección de vídeos (incluido el tráiler de 42 segundos, la película que relata la historia de la Selección Española Masculina de Waterpolo, en la que Jaime Lorente hace de él) con los que también hizo reflexionar a los jóvenes sobre el significado de los conceptos del éxito y el fracaso (por ejemplo les dijo que “cuando las cosas no van como queréis, no es un fracaso” y que “el éxito no os convierte en diferentes”). A la hora de tratar estos puntos, Pedro García Aguado bajó al patio de butacas a interactuar con los jóvenes, para conocer sus puntos de vista.

Concluida la charla en sí, de una hora y cuarto de duración, se abrió un tiempo para las preguntas. Aunque tardaron en florecer, acabaron por surgir cuestiones interesantes, sobre el ámbito deportivo (cómo le afectaban las adicciones a su rendimiento) o televisivo (cómo fue la experiencia de Hermano Mayor), y sobre los conceptos de la propia charla en general, manteniendo el carácter explicativo a la hora de diferenciar entre uso, abuso y adicción a las drogas (que “hacen daño”, sea cual sea), y sobre la tolerancia a las mismas.

En la tarde del viernes, a las 19.00 horas, Pedro García Aguado protagonizará una 2ª sesión, abierta al público en general, especialmente a padres y tutores, también con el objetivo de hablar sobre su vida y resolver dudas, como por ejemplo cómo poder guiar a chicos con problemas.