Se confirma el aumento de la prevalencia de la tuberculosis bovina en la provincia

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha presidido hoy el Consejo Agrario de Castilla y León, en el que se ha abordado, entre otras cuestiones, los datos de saneamiento ganadero correspondientes a 2022.

En cuanto a tuberculosis bovina, en el año 2022 se ha consolidado un ascenso de la prevalencia en la provincia de Salamanca, si bien en esta provincia ha disminuido la prevalencia en dos unidades veterinarias (Béjar y Tamames), mantenida a cero en Sequeros y aumentado en las otras ocho unidades veterinarias. Por este motivo, en esta campaña 2023, y con la intención de delimitar y contener el posible contagio, se declaró la Zona de Especial Incidencia en la comarca de Vitigudino con una prevalencia de 8,74 %.

En la provincia de Ávila se ha producido un leve ascenso general del 0,18 % que se ve reflejado por el aumento en unidades veterinarias como Piedrahita, Navaluenga, Ávila y Arenas de San Pedro.

En resumen, en Castilla y León la prevalencia se sitúa en el 2 %, superando los valores generales de los tres años anteriores.

Cuatro provincias de Castilla y León -Palencia, Segovia, Soria, y Zamora- se sitúan en baja prevalencia, es decir, en menos del 1 %, y otras tres -Burgos, León y Valladolid- se han declarado libres al CMTB (Complejo Tuberculosis).

Para mitigar, en parte, y ayudar a la venta de animales para cebo desde explotaciones sin calificación sanitaria, se está promoviendo y divulgando la posibilidad (que ya existía en campañas anteriores) de solicitar y autorizar la conversión a ‘cebaderos no calificados’, permitiéndoles recibir animales para cebo de explotaciones positivas a tuberculosis. Desde que comenzó 2023, se han registrado y autorizado diez cebaderos más de los que ya existían, habiéndose autorizado en Castilla y León, desde que existe esta posibilidad, 64 cebaderos de los que vulgarmente se denominan ‘cebaderos sucios’.

Como novedad, en aplicación del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis en España (PNET 2023), se establece la obligación de prueba de movimiento para los animales de explotaciones T3 (o calificadas) bovinas con destino a cebadero calificado salvo algunas excepciones.

Por ese motivo, para mitigar el efecto de la realización de estas pruebas en todas las explotaciones bovinas calificadas como T3, se ha confeccionado el manual (que aún es borrador, pero se está aplicando ya en Castilla y León) para autorización a cebaderos para la realización de pruebas de movimiento en destino sobre grupos concentrados de animales de varias explotaciones. A fecha de hoy, se encuentran autorizados para este fin diez cebaderos, tramitándose de forma urgente a todos los ganaderos que lo solicitan.

Las provincias de Burgos, León y Valladolid no tendrán que hacer pruebas de movimiento de los animales de venta (sean o no reproductores). Sin embargo, no habrá excepciones a la hora de exigir las pruebas de movimiento para la entrada de animales en estas tres provincias. La situación sanitaria de estas tres provincias permite, además, que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se haya valorado e iniciado ya en la presente campaña 2023 la realización de las pruebas de saneamiento con periodicidad bianual.

Durante el Consejo se informó de que las provincias de Burgos, León y Valladolid han sido declaradas oficialmente libres de tuberculosis bovina, y Zamora y Soria están en condiciones de erradicarla en un futuro próximo.

Respecto a brucelosis, tanto bovina como ovina y caprina, continúan con el estatus sanitario de ‘libre a brucelosis’ conseguido en las especies ovina-caprina en el año 2013 y en la especie bovina en la totalidad del territorio de Castilla y León en el año 2020.