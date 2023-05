Javier Garrido (TAB): “Quiero liderar el cambio que Béjar necesita”

¿Por qué quiere ser alcalde de Béjar?

Porque ya es hora, llevo 8 años en política municipal, en una agrupación de electores como es Tú Aportas, que tiene integrados a multitud de sectores de la población y sociales de la ciudad, que vimos la necesidad de dar un giro y un cambio a la política en Béjar. En ese momento la agrupación decidió que fuera el candidato, y 8 años después, cuando muchos nos decían que no íbamos a durar ni dos telediarios, afrontamos nuestras terceras elecciones. Hemos pasado por la oposición, por el gobierno y le pido a los bejaranos su apoyo para que Tú Aportas gobierne y liderar el cambio que la ciudad necesita.

¿Cómo afronta estas elecciones municipales?

Conocemos el ayuntamiento perfectamente, conocemos la ciudad, nuestro programa es un compendio de todo lo que se necesita en materia turística, económica, social, educativa. No se ha cambiado mucho, lo hemos adaptado a los nuevos tiempos. Béjar necesita un cambio y un liderazgo serio para afrontar un plan a 20 años para poner remedio a sus problemas, porque si no, bajaremos de los 10.000 habitantes y entonces será un revés muy importante tanto social como económico.

¿Cuáles son las claves de su programa electoral?

La clave de una ciudad como ésta es la industria, si no tiene industria, no tiene futuro. Podemos vincularnos al turismo, como con la Covatilla, pero sin una industria potente, vinculada al sector agroalimentario, Béjar no tirará adelante. Una localidad de 12.000 habitantes no puede vivir sólo del turismo. Por tanto, una de las bases el programa es la ampliación del nuevo polígono industrial, donde las parcelas son escasas y no cubren las necesidades de las nuevas empresas de este sector.

¿Cómo define al equipo que le acompaña?

Son gente de Béjar, que la conocen, que viven aquí, saben la situación social, política y económica y han puesto en el programa electoral toda su ilusión y experiencia en los sectores donde trabajan y las soluciones para una ciudad como ésta.

¿Cuál sería su primera medida si llega a la alcaldía?

Medidas a tomar habría muchas. Yo creo que habría que intentar sacar adelante el Polígono Industrial, es una obsesión que tiene este concejal, lo llevo pidiendo tanto en la legislatura de Alejo Riñones, como en la de Elena Martín como en la Antonio Cámara. Sin suelo industrial, esta ciudad no va a avanzar nunca.

El lado más personal de …. Javier Garrido

Una película: “Cadena Perpetua”

Un grupo musical: Cualquiera de la década de los ochenta, por ejemplo, El Último de la Fila

Un libro: “Un claro en el bosque” del bejarano Tomás García Merino

Un sueño: Intentar que esta ciudad camine y la gente tenga ilusión por vivir aquí

Un color que defina Béjar: Verde y blanco, la nieve en invierno y el verde en verano