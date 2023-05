El Consejo Consultivo rechaza la documentación aportada por Cs Vitigudino

La institución no admite documentación no oficial para la elaboración de sus dictámenes, resoluciones no vinculantes y que tampoco admiten alegaciones ni recursos administrativos, por lo que solo cabe la vía judicial ante el Contencioso-Administrativo

El Consejo Consultivo ha rechazado la documentación remitida por el portavoz de Cs, José Antonio Pérez Blanco, sobre la solicitud de dictamen de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento, presentada por la alcaldesa de Vitigudino y dos concejalas del equipo de Gobierno, sobre las dedicaciones que han percibido entre agosto de 2019 y diciembre de 2022.

La decisión del Consejo Consultivo es acorde con el procedimiento de no tener en cuenta documentación no oficial que se remite a esta institución en el momento de elaborar sus dictámenes, dirigiéndose, en el caso de resultar necesaria cualquier aclaración, al organismo, entidad o institución para que aporte la documentación necesaria dado el caso.

Sobre esta decisión, Pérez Blanco señala que la decisión del Consultivo “entra dentro de lo razonable, pero es que yo no estoy haciendo alegaciones como decía el otro día la alcaldesa, lo que estoy mandando es un escrito coadyuvante para que el dictamen que emita, con respecto a la documentación municipal que le haya llegado, tenga más elementos de juicio. En mi pretensión es que dado que el precedente que tenemos en contiendas judiciales, toda la documentación que se mandaba era sesgada y limitada, es decir, se mandaba lo que convenía, decidí mandarle absolutamente toda la información referida al tema de las dedicaciones”, tramitación que según Pérez Blanco se ha realizado “por la puerta de atrás, dado que a la solicitud no se le ha dado la salida desde el Ayuntamiento y desconocemos su contenido, lo que hace sospechar que no le han enviado toda la documentación porque cada caso es distinto y el concejal encargado de tramitar el expediente es parte interesada”.

Para la alcaldesa Luisa de Paz, la decisión del Consultivo “es la que esperábamos porque no se admiten opiniones personales sesgadas para intentar manipular la institución”, por lo que para la regidora “se ajusta a lo que comenté el lunes, y es que José Antonio Pérez Blanco sabe que no podía hacer eso y que era solo una maniobra de campaña, una cuestión propagandística para que se vea que trabaja, que es cierto que trabaja pero sobre el mismo tema de siempre”.

Una vez emitido el dictamen, cuyo resultado se podría prolongar más allá de las elecciones municipales, tras que se le haya comunicado al Ayuntamiento una prórroga conforme al plano previsto inicialmente, “si le gusta bien y si no le gusta también porque el dictamen no es vinculante y no se puede recurrir ni presentar alegaciones, la única vía sería recurrir al Contencioso-Administrativo”.