El Ayuntamiento tomará medidas legales por el impago de la carne de los toros del Carnaval

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde del miércoles el último Pleno Ordinario de la presente legislatura 2019-2023 (se han desarrollado cada seis semanas), que fue el más breve que se recuerda con este carácter de Ordinario, durando sólo 17 minutos en total. A ello contribuyó que los puntos especificados en el Orden del Día eran de trámite: la aprobación –se hizo por asentimiento- de la cuenta general correspondiente al año 2022 y la dación de cuentas del informe resumen anual de control interno referido al año 2022; y la dación de cuentas del estado de ejecución del Presupuesto durante el primer trimestre de 2023.

La mayor parte del Pleno (esta vez sólo 11’) fueron para los 5 ruegos y preguntas que formuló la oposición, que sí dejaron una noticia de relevancia a raíz de una pregunta de Juan Tomás Muñoz: el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a emprender acciones legales contra la persona que se quedó la carne de los toros del Carnaval, Natalia Cano Molina, ya que no ha abonado al Ayuntamiento la cantidad que debía pagar.

Precisamente, en el anterior Pleno, Juan Tomás Muñoz ya preguntó por el asunto, indicando Ramón Sastre que la adjudicataria no había pagado en el plazo dado (que acabó el 1 de abril), alegando que había una minoración de reses que le había generado unos gastos extraordinarios. Según explicó en la tarde del miércoles Ramón Sastre, a día de hoy “no nos contesta ni llegamos a la persona que se quedó con la carne”, con lo cual se van a poner en marcha las acciones legales oportunas para reclamar el dinero que debe. Hay que recordar que Natalia Cano Molina ofreció pagar 3,20€ por kilo de canal, y teniendo en cuenta que se calculaba que serían unos 10.245 kilos de carne, debía abonar unos 32.784€.

Juan Tomás Muñoz también alertó a modo de ruego sobre el nuevo golpe que ha habido contra la bóveda grande de las Puertas de Amayuelas, que ha provocado que una dovela se esté desprendiendo, apuntando Ramón Sastre que ya están mirándolo los técnicos; mientras que Carmen Lorenzo volvió a reclamar la instalación de una valla de seguridad en la curva de la calle Laguna hacia la Avenida de Béjar. Ramón Sastre dijo que la valla que se estaba fabricando se ha destinado a otro punto, porque ahora mismo no hay terraza allí, entendiendo la Policía Local que “no hay peligro” al existir un paso de peatones cerca. Carmen Lorenzo le replicó que “pasa poco por ahí para decir que no hay peligro; la gente pasa libremente al no haber valla”.

Por su parte, Begoña Moro quiso saber qué ha ocurrido finalmente con el Punto de Información Juvenil tras el nombramiento de la persona que lo llevaba como responsable de la Casa de la Cultura, contestando Paola Martín Muñoz que lo sigue llevando la misma persona desde su nuevo cargo y despacho, replicando Begoña Moro que se debería anunciar porque hay gente que no lo sabe.

El último ruego fue de Joaquín Pellicer, quién le pidió al alcalde Marcos Iglesias que “fuera más honrado a la hora de explicar lo que la legislación permite hacer”, a raíz de que un ciudadano le haya comentado que el alcalde le había dicho que Pellicer estaba en contra de colocar luminarias en Conejera. Marcos Iglesias contestó que a ese ciudadano le había explicado lo que había ocurrido, que las luminarias se retiraron a raíz de que Pellicer alertase de que no se podían poner, resaltando el edil de Ciudadanos que “no lo dice Joaquín Pellicer, lo dice la ley, que en suelo rústico no se pueden poner infraestructuras; es lo que debe decir a los ciudadanos”, invitándole a que desarrolle una unidad de actuación en Conejera para que sea posible poner esas luminarias.

Como cierre, Marcos Iglesias recordó que se trataba del último Pleno de la Corporación antes de entrar en funciones (lo que ocurrirá el día de las Elecciones), situación en la cual desarrollarán el Pleno final de despedida (para aprobar las actas pendientes) el miércoles 14 de junio (tres días antes de la investidura de la nueva Corporación). Concluido el Pleno de la tarde del miércoles, la práctica totalidad de los concejales que habían asistido al Pleno de forma presencial se fueron a celebrar el cumpleaños de la edil del PP Laura Vicente.