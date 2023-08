Alejandro Benito Sevillano es el alcalde de Almendra desde hace ocho años, un cargo que quiere revalidar el próximo 28M para seguir trabajando por su pueblo, el que considera se encuentra en el ‘top’ de los pueblos por los servicios que presta a pesar de no superar los 130 vecinos. Desde hace muchos años, Almendra no contaba con tres candidaturas, siendo PP y PSOE los partidos que se repartían la Corporación, pero la irrupción en estas elecciones de una lista por UPL podría fragmentar el voto y arrojar un resultado a priori impredecible.

En la mayoría de los municipios cuesta mucho trabajo encontrar candidatos, algo de lo que todo el mundo escapa por la responsabilidad que implica, y con 130 vecinos estas elecciones tienen tres candidaturas...

En nuestro caso hemos tenido suerte y hemos encontrado gente para hacer la candidatura. Somos todos gente del pueblo, gente trabajadora, que está aportando todos los días cosas porque son gente que trabajan aquí, viven aquí, que tienen sus familias aquí, su trabajo aquí y todos aportamos en la medida que podemos nuestro granito de arena al pueblo y a la buena convivencia entre los vecinos, que siempre ha habido. Almendra ha sido siempre un pueblo unido y en armonía.

Para nosotros, Almendra es el pueblo ‘top’ de la zona porque tenemos wifi, bar, restaurante, fibra, piscinas, una residencia de mayores, y una serie de servicios necesarios para vivir confortablemente en un pueblo, además de nueve trabajadores en un pueblo de 130 vecinos de los que viven aquí 80. Podemos fantasear e imaginarnos cualquier otra cosa de lo que es un pueblo, pero la realidad es esta, por eso decimos que Almendra es un pueblo ‘top’, tramos de fijar población y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos con nuevas infraestructuras.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido en el Ayuntamiento en estos 16 años?

Los dos años de covid que hemos tenido y que a muchos parece que se le ha olvidado. Buena parte de los vecinos del pueblo han reconocido el trabajo realizado en la residencia, donde no ha habido un solo problema, y ello a pesar de carecer del apoyo de la Junta ni de ninguna otra institución. Por eso, también como alcalde y director de la residencia, quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores, tanto de la residencia como del Ayuntamiento, y a las familias que han colaborado, que no hayamos tenido ninguna incidencia y que nos ha facilitado solventar el funcionamiento de la residencia con nuestra iniciativa y nuestros propios medios, porque aquí nadie vino a facilitar el trabajo excepto la desinfección realizada por los Bomberos. Ser director de la residencia en ese momento tan duro es lo más difícil que me ha pasado.

Precisamente, ¿por qué después de vivir esa experiencia, y sin remuneración alguna, decide ponerse otra vez al frente de una lista?

Porque es mi pueblo, me gusta mi pueblo y quiero seguir mejorando cosas con el equipo que me acompaña, por eso me gustaría tener de nuevo la confianza de los vecinos. Siempre, y en estos momentos más que nunca, surgen voces discordantes que desconocen la vida en el pueblo, incluso habiendo estado en algún ayuntamiento, desconocen la gestión municipal, gente que en definitiva no aporta nada. en nuestro caso somos gente del pueblo, que vive y trabajamos en él, y por eso nos ocupamos de los problemas del pueblo que son los de los vecinos.

Antes decía que tenían de todo pero que hay cosas que mejorar. ¿Que proyectos tiene previstos en caso de ser reelegido?

Tenemos un proyecto de mejora de la red de abastecimiento de agua por unos 200.000 euros, aunque lo hemos dividido en tres fases: mejora de las bombas de los Ramajales, en la captación, y que está en curso con una subvención del 80% a través del programa contra la sequía de la Diputación; modificación de las tuberías, y un nuevo depósito a la entrada del pueblo. Será un sistema independiente de ninguna otra red de abastecimiento, y nos permitirá seguir abasteciendo al núcleo urbano y a las fincas rústicas.

Otra medida será modificar la tasa del servicio de la residencia para adecuarla a la Ley de Dependencia y así mantener el empleo y la estabilidad del servicio. Estamos pendientes de que nos responda la Diputación a una ayuda solicitada para ampliar los cuartos de baño de la residencia, porque queremos que los residentes tengan las mejores condiciones que pueda ofrecerles una Casa Asistida, tienen incluso el servicio de terapia ocupacional, el cual agradecen mucho. Aunque no tenemos ayuda de nadie, más bien al contrario, porque lo que nos encontramos siempre son nuevas trabas, lo cierto es que funciona muy bien. Desde el Ayuntamiento estamos empeñados en mantenerla porque proporciona trabajo al pueblo y mantiene cerca a nuestros mayores.

Además, vamos a continuar dando becas a los estudiantes desde Primaria hasta acabar la Universidad. Y otra cuestión principal será mantener las cuentas saneadas como hasta ahora, que estamos sin deuda alguna. Jamás hemos recurrido a créditos y hemos ido haciendo cosas conforme hemos podido, por lo que la situación económica no puede ser mejor, a pesar de alguien diga que nos gastamos mucho en fiestas. Compramos a proveedores locales para suministrar a la residencia, lo que también contribuye al mantenimiento de estados negocios.

Otro proyecto será hacer con los fondos de Cohesión Territorial el Camino de las Navas, y con la ayuda del Parque Natural Arribes, finalizar el parking de autocaravanas. A largo plazo tenemos proyectos complejos que estarían financiados con fondos europeos, entre ellos una planta fotovoltaica. También un poco a largo plazo es un proyecto turístico que tenemos con Sardón de los Frailes y que se llama ‘Ruta de la presa de Almendra y Museo del Agua de Sardón’.

¿Cómo definiría la candidatura del PP en Almendra?

Está formada por gente de la tierra, gente del pueblo que no tenemos mayores pretensiones que mejorarlo para seguir viviendo en él, ocuparnos de los problemas y mejorando los servicios. Somos gente honrada, seria y trabajadora, lo demostramos todos los días, somos trabajadores del campo excepto una persona que ya está jubilada, que es Toña, pero que aporta su granito de arena. Tenemos experiencia porque de los cuatro, tres somos concejales ahora, y nos acompaña José Manuel Vicente, un joven ganadero.

