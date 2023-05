El PSOE quiere devolver a Fuenteguinaldo la “transparencia y rigurosidad” en la gestión

> Reportaje gráfico: Adrián Martín

Ante un salón de plenos lleno, el Partido Socialista presentó en sociedad en la tarde del martes la candidatura con la que quiere recuperar la Alcaldía del Ayuntamiento de Fuenteguinaldo, que está encabezada por primera vez por Mari Carmen Villoria, quién fuera teniente de alcalde en la legislatura 2015-2019. Junto a ella, figuran en la renovada lista socialista Ricardo Rafael Sánchez Alaejos, Cyril Tendero Cazin, Benjamín Nieto Plaza, Dionisio Sánchez Sánchez, Jenifer Cepa Alves, Rubén Baz Medina, y como suplentes, Miguel Ángel Carreño Sánchez y Nicolás Martín Fernández.

Todos ellos estuvieron arropados en la tarde del martes por el diputado provincial Carlos Fernández Chanca, y la procuradora en las Cortes de Castilla y León Rosa Rubio, quién subrayó que “tenemos lo más importante: un proyecto, un equipo, y la mejor capitana para ese proyecto y equipo que es Carmen”. Las intervenciones tanto de Carlos Fernández Chanca como de Rosa Rubio estuvieron centradas en la dicotomía de proyectos.

El diputado provincial resaltó que la localidad tiene “talla y tamaño para ser riguroso en lo político y administrativo”, por lo que frente a la opción del “continuismo, con una gestión que ha pecado de muchos problemas internos” (mencionó los problemas con el secretario, la aprobación de los presupuestos “tarde y con malas formas”, etc.), pide que “más allá de las siglas, os centréis en las personas: aquí hay un modelo de gestión que siempre ha gobernado con transparencia y rigurosidad”.

A eso añadió que enfrente hay un modelo “que pasa de un lado a otro, que ha demostrado que no es capaz de hacer gestión, y que no sabemos a qué partido hay que apoyar ahora” (en referencia al trasvase de la actual alcaldesa de Ciudadanos al PP). Extrapolándolo a otros niveles, Rosa Rubio quiso recordar que el PP ha votado en contra en las Cortes de Castilla y León de la propuesta socialista de exención de tasas ganaderas durante 12 meses, y a nivel nacional, de las medidas tomadas para “aliviar el bolsillo de los españoles”, como reducir la tarifa de la luz o bonificar la gasolina, concluyendo que “hay dos modelos diferentes de afrontar las crisis”.

Durante sus intervenciones, ambos tuvieron palabras de agradecimiento para “el que para mí ha sido el alcalde con mayúsculas de esta localidad, que es Dioni, un ejemplo de lo que es gestión, riguroso, gestor 10”, en palabras de Carlos Fernández Chanca, considerando Rosa Rubio que “mereces el reconocimiento de todos los socialistas y todo el pueblo de Guinaldo”. Aunque “ha sabido dar un paso al lado y que una nueva generación tome el relevo”, figurando en el número 5 de la lista, Dionisio Sánchez sigue en la brecha (“nos acompaña para aportar experiencias”, según el diputado provincial), desgranando precisamente en la tarde del martes las claves del programa en materia económica y de transparencia.

En este apartado el PSOE apuesta por la creación de empleo con fondos del Ayuntamiento o con subvenciones; el apoyo a emprendedores con subvenciones directas; la bonificación del IBI urbano para menores de 41 años para favorecer la adquisición de vivienda; la bonificación del impuesto de obras (con un máximo del 50% en función de la edad del solicitante y el importe de la vivienda); y la revisión y actualización del inventario de bienes.

Dionisio Sánchez resalta la necesidad de hacer “una gestión con los criterios de eficacia y austeridad”, incidiendo en que “estamos disponiendo de dinero que no es nuestro; hay que ser rigurosos y escrupulosos con el uso del dinero público, y rendir cuentas de cómo se emplea, que cada vecino sepa en qué se ha invertido”. Como eje primordial, las cuentas municipales deben aprobarse “en tiempo y forma, no como pasa ahora, que todavía no tenemos liquidación del presupuesto del año pasado” -cuando debía estar el 1 de marzo como tarde- y “tampoco disponemos de Presupuesto” para este año, “otra anomalía”. El resto del programa del PSOE es el siguiente:

> Agricultura, ganadería y montes:

-Arreglo y conservación de las distintas instalaciones ganaderas.

-Mejora y mantenimiento de los caminos rurales.

-Compra de un tractor con pala, desbrozadora y brazo para el mantenimiento y la limpieza de caminos, fincas y dehesas municipales.

-Estudiaremos la forma de poder abastecer de agua a los ganaderos en tiempo de sequía.

-Mantenimiento de los actuales precios de aprovechamiento de pastos.

> Obras públicas y urbanismo:

-Pavimentación de toda la calle Redonda con sus respectivas plazuelas.

-Arreglo de varias calles con aglomerado.

-Señalización de los caminos rurales.

-Conservación y promoción de nuestro patrimonio histórico.

-Rutas de senderismo.

-Retomar la aprobación de las normas urbanísticas municipales.

-Acceso, desagüe y adecentamiento de la zona de caravanas.

-Reajustar el cableado eléctrico.

-Iluminación en las zonas oscuras del parque de la fuente.

-Alumbrado del edificio de las escuelas para su puesta en valor.

-Urbanización del polígono del ejido de abajo.

-Punto de recarga de coches eléctricos.

-Eficiencia energética en edificios municipales.

-Instalación y gestión de un punto limpio.

-Posible construcción de un edificio de usos múltiples.

> Educación, cultura y tradiciones:

-Ampliación o traslado de la guardería municipal.

-Habilitar una zona de recreo para la guardería municipal.

-Gestionar bien las funciones de la biblioteca municipal.

-Establecer un calendario cultural mes a mes con diferentes espectáculos con la finalidad de realizar una mini feria de teatro.

-Fomentar la puesta en valor del Castro de Irueña.

-Estudio de viabilidad del aula de interpretación del Castro de Irueña.

-Puesta en valor de nuestro patrimonio con la creación de Códigos QR.

-Retorno a nuestro pasado con un tradicional encierro a caballo (con becerras) por la calle ‘La Patilla’. Trajes, canciones, bailes...

-Apoyo a todas las asociaciones.

-Garabateando ‘Guinaldo’ impulsaremos la promoción turística de Fuenteguinaldo a través de murales de pintura con la temática del presente, pasado y futuro.

> Juventud y deportes:

-Construcción de una pista de pádel.

-Estudio para la construcción de un rocódromo.

-Mejorar el pavimento del polideportivo.

-Promover y apoyar los eventos deportivos.

-Adecentamiento de la zona de la chopera como zona recreativa.

-Promover la figura de un animador sociocultural que finalice la actividad cultural, deportiva, social y de gestión de Fuenteguinaldo.

> Qué queremos:

-Agilizar la fibra óptica.

-Fomentar el asentamiento de jóvenes emprendedores en la localidad.

-Dinamizar la página web, las redes sociales y la sede electrónica para tramitar gestiones.

-Mejora y ampliación de los servicios administrativos.

-Atención permanente a los vecinos.

> Convivencia:

-Velar por el buen funcionamiento de la Residencia, de los internos y de los trabajadores.

-Subvencionar el material escolar durante toda la etapa de la educación infantil.

-Mantener la subvención por nacimiento.