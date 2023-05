Muñiz considera fundamental “revivir” Vitigudino y “devolverle al pueblo la democracia, la transparencia y la legalidad”

Con motivo del tradicional mercadillo del martes, el PSOE de Vitigudino aprovechaba para hacer campaña y mezclarse entre los visitantes que recorrían los puestos de venta y pedir el voto para la formación que encabeza Javier Muñiz en esta localidad, una candidatura que “está pensada para gobernar”. Como añadía el cabeza de lista socialista,” no es una lista pensando en sacar un concejal, se le ha dado muchas vueltas y la podíamos haber sacado antes, pero queríamos hacer una lista para gobernar, y para eso es necesario tener gente adecuada y preparada. En la lista del PSOE tenemos cuatro personas con experiencia en tareas de gobierno en el Ayuntamiento, y hay gente joven preparada y profesionales expertos en distintas materias, lo cual hace que sea un equipo muy completo y bastante interesante, y eso es lo que nos diferencia de otras candidaturas”.

Para Muñiz “estos cuatro años han sido de paralización total, no se ha hecho nada en ninguno de los aspectos, está a la vista y se sabe de sobra lo que ha habido, nada de nada, y eso ha llevado al pueblo, a la gente, a quedarse paralizada, sin interés por nada; estamos todos anestesiados, sin vida. Entonces, lo que pretendemos es revivir Vitigudino, que tire para adelante el pueblo después de estos cuatro años de un retroceso sin precedentes, porque parar cuatro años supone en la España Vaciada retroceder mucho para atrás”.

El objetivo del PSOE en el gobierno municipal es “contar con la gente, que se mueva, que salga a la calle…, queremos hacer partícipes a todas asociaciones, culturales, deportivas, Asemvi, industriales…, hay que empezar a lanzar para adelante un montón de proyectos que están todos paralizados, empezando por el polígono, que hay que legalizarlo de una vez y poner parcelas a la disposición de empresas, y eso hay que trasladarlo a todos los sectores. La Escuela de Música y el folclore han desaparecido…, no tenemos ningún tipo de actividad, ni cultural ni deportiva ni ninguna otra, y eso hay que recuperarlo. Hay que aprobar proyectos, presupuestos, sacar a licitación los servicios con contrataciones caducadas desde hace cuatro años como las del agua, residencia y basura, todo eso hay que renovarlo. Como decía, Vitigudino está paralizado en todos los aspectos y, por supuesto, hay que devolverle la democracia, la transparencia y la legalidad al pueblo, que prácticamente han desaparecido. Todo esto creo que es fundamental y será en lo que centremos nuestro proyecto de gobierno”.

Por último, Muñiz señalaba que “de cuentas no sabemos nada porque no hemos tenido acceso a ellas, todo el mundo sabe que hemos tenido una opacidad plena a todo en el Ayuntamiento y entonces no sabemos nada, conocemos que ha habido un despilfarro en gastos, pero no puedo hablar más de cuentas porque las desconocemos, por eso la trasparencia será otra de nuestras prioridades, que todo el mundo sepa en qué se gasta el dinero”.

David Serrada en Vitigudino

Junto a miembros de la lista que concurre al Ayuntamiento de Vitigudino se encontraban el secretario provincial de los socialistas salmantinos, David Serrada, y el portavoz en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, ambos ayer presentes también en la feria ganadera de Lumbrales para “darle un apoyo expreso al sector del campo”, señalaba Serrada.

Para el secretario general del PSOE de Salamanca, “Vitigudino es una comarca que necesita revivir, una comarca que tiene un índice de despoblación de los más grandes de Castilla y León y del país, y desde el Partido Socialista lo que apostamos es por generar una nueva mirada en la gestión de los municipios, y Vitigudino es un claro ejemplo de mala gestión, un ejemplo de falta de transparencia a la hora de hacer públicas no solo las cuentas sino otro tipo de información del Ayuntamiento, y algo que hemos venido demandando desde el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Vitigudino, y es que se rindan cuentas no solo a la oposición sino que se rindan cuentas también a los ciudadanos de Vitigudino”.

David Serrada criticaba la gestión realizada por la alcaldesa del PP en Vitigudino, y que calificaba de “francamente mejorable”, una gestión que “se ha basado en la opacidad en todo momento en dar cuentas a la oposición, y una gestión que no ha supuesto nada para Vitigudino”. Parta Serrad “Vitigudino no es que no haya avanzado en cuatro años, es que Vitigudino ha retrocedido al menos 8-10 o 12 años en lo que se refiere a muchos índices económicos y en lo que se refiere también a población, por lo tanto es una malísima gestión que creemos que tiene que ser mejorada, y el equipo que encabeza Javier Muñiz creo que es un equipo solvente y capacitado para volver a dar la vuelta y a revivir no solo Vitigudino sino también toda la comarca, porque Vitigudino no deja de ser el motor de toda la comarca de Vitigudino, del Abadengo y de Arribes”.