Javier Iglesias pide concentrar el voto en el PP para que Luisa de Paz gobierne “con las manos libres”

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, mantuvo este lunes un encuentro con la candidatura del PP en Vitigudino, y que encabeza la actual alcaldesa Luisa de Paz. En declaraciones a los medios, Iglesias pidió concentrar el voto en el PP “para que Luisa de Paz pueda ofrecer, junto al resto de la candidatura, una candidatura solvente, unida y con experiencia, sacar las cosas adelante en el municipio de Vitigudino”.

En su intervención, Javier Iglesias señaló que Luisa de Paz “ha demostrado durante estos cuatro años de pandemia y de dificultades, la garra, la eficiencia y el cariño y la cercanía a las personas de Vitigudino”, Además, añadió que con De Paz “Vitigudino tiene asegurado para los próximos años las mejores relaciones con el resto de las instituciones, tanto de la provincia como de la Comunidad autónoma, para conseguir lo mejor para Vitigudino”. En este sentido aseguró que la regidora “ha conseguido traer mucho dinero y proyectos al municipio de Vitigudino gracias a las buenas relaciones con la Junta de Castilla y León, con el propio presidente de la Junta de Castilla y León, con la Diputación Provincial”.

En este sentido recordó proyectos como la conexión al polígono agroalimentario a través del camino de Prado Redondo, “para que haya nuevas oportunidades para las personas de Vitigudino”, las futuras nuevas instalaciones del parque de bomberos, “con una inversión de más de un millón de euros”, o el acceso al casco urbano “con el dinero conseguido de la Junta de Castilla y León”,

Ante la circunstancia de la presentación de cinco candidaturas en Vitigudino, Iglesias

Subrayó que “Luisa de Paz, el Partido Popular, necesita concentrar el voto no para que nos vaya bien al Partido Popular sino para que le vaya bien a Vitigudino; necesitamos concentrar el voto para que Luisa de Paz tenga las manos libres para poder hacer aún más cosas. Si Luisa de Paz ha tenido un problema serio de gobernabilidad en esta legislatura es porque no ha tenido las manos libres para poder hacer las cosas aún mejor de lo que las ha hecho, y yo pido el voto en Vitigudino para el PP y para Luisa de Paz”.

Por último, Javier Iglesias hizo referencia al eslogan del PSOE en estas elecciones, ‘Vota lo que piensas’, y la inclusión en las listas de Bildu, partido que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez, de “44 etarras”, por lo que “yo diría a la gente de Vitigudino, de toda la provincia, piensa lo que votas”.

Declaraciones de Luisa de Paz

Por su parte, Luisa de Paz señaló que sus expectativas son “ganar” las elecciones del 28M, aunque reconoció que la presentación de cinco candidaturas dificulta una mayoría absoluta, por lo que aboga por “mucha prudencia porque todos sabemos que eso fragmenta votos inútilmente y hace que un municipio sea ingobernable, pero creo que si se vota con sensatez, que mis paisanos, mis vecinos la tienen, con cordura, que la tienen, y sabiendo que tanto la administración provincial como la autonómica vamos a estar todos unidos como hasta ahora, y que tenemos ya la experiencia de la que antes carecíamos, estoy convencida de que vamos a ganar”.

Asimismo, la candidata del PP en Vitigudino realizó un breve repaso a la legislatura que ya acaba, cuatro años que han estado marcados por la pandemia y el “bloqueo” sufrido en Secretaría-Intervención, “problemas muy serios que conocemos nosotros y también las instituciones porque me ha tocado tirar mucho de ellas, y he tenido toda su ayuda”, aunque ello no ha posibilitado “desarrollar todo lo que queríamos y creo que la gente de Vitigudino sabe que podemos hacer mucho más, que no hemos podido porque no nos han dejado, porque era imposible y el Ayuntamiento estaba paralizado”.

Además, De Paz señaló que otra de las ventajas con las que parte en estas elecciones es que “conozco la oposición que tengo en frente, feroz, una posición que no ha hecho ni una propuesta en cuatro años excepto medir las comas cómo van puestas en los plenos o si hablamos alto o bajo, quiero decir absorber cosas absurdas que no han aportado nada, y que ahora ya sabemos cómo tenemos que lidiar, entre comillas, con ellos; estamos en tierra de toros y algún capotazo sabremos dar. Aun así, mucha prudencia, mucha humildad y creyendo mucho en mi gente. Tenemos que conseguirlo porque tiene que salir para adelante el pueblo y creo de verdad, de corazón, que es la única posibilidad, por eso hay que votar al PP, porque el pueblo tiene que salir para adelante y dentro de cuatro años hablamos otra vez”.