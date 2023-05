Cs Vitigudino presenta ante el Consejo Consultivo de CyL documentación sobre el proceso relacionado con el cobro de dedicaciones

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha presentado ante el Consejo Consultivo de Castilla y León un dossier de más de 200 páginas sobre el proceso relacionado con el cobro de dedicaciones por parte de la actual alcaldesa y dos concejalas del Ayuntamiento de Vitigudino.

Cabe señalar que el Consejo Consultivo de Castilla y León tiene como finalidad asesorar en Derecho a las Administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León, a través de la emisión de dictámenes jurídicamente fundamentados, objetivos e independientes del órgano de decisión, sobre los asuntos que se le consultan. En este caso, según explicaba Pérez Blanco, “lo que intentan es que el Consejo consultivo emita un dictamen de Responsabilidad Patrimonial que avale el cobro de las dedicaciones desviando así las sentencias judiciales que ordenan la devolución de lo cobrado a las arcas municipales”.

Esta documentación ha sido remitida por el edil naranja después de que este órgano decidiera admitir a trámite la solicitud de Dictamen, formulada por el Ayuntamiento de Vitigudino, respecto a un expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por la alcaldesa, Luisa María de Paz Palacios, y las concejalas Victoria Rodríguez Martín y María José Vicente Rodríguez, relativa al expediente de devolución de ingresos indebidos incoado por el Ayuntamiento”.

El objetivo de la documentación remitida por Pérez Blanco es “que ello permita a ese Consejo examinar y poder emitir más certero Dictamen sobre la cuestión solicitada de existencia o no de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Vitigudino frente a las reclamaciones planteadas por la alcaldesa y las dos concejalas con dedicaciones”, pues en opinión del portavoz de Cs, sería “la alcaldesa sobre la que recae toda la responsabilidad y no en la secretaria, como pretenden hacer creer al Consejo Consultivo, porque informaba mal a la alcaldesa y las cosas se hacían al revés de como hay que hacerlas”, porque en opinión del portavoz de Cs “sabían que lo que estaban haciendo no era posible” por la normativa del “ROM y un presupuesto prorrogado desde 2015, que no contemplaba dedicaciones a los concejales ni se había hecho la modificación presupuestaria correspondiente para ello”, explicaba Pérez Blanco.

La alcaldesa tilda el hecho de "maniobra política"

Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, señalaba al respecto que “es una maniobra claramente política, una estrategia de campaña y que puede tomarse incluso como una combinación al consejo para que haga un dictamen diferente. El concejal sabe perfectamente que no se pueden hacer alegaciones al Consejo Consultivo y que si le gusta el dictamen supongo que no hará nada y si no le gusta pues le queda el Contencioso, pero evidentemente no puede hacer ese tipo de añagazas que está haciendo y sé que él, o sospecho que lo sabe perfectamente, porque aunque no es versado sí que tiene nociones de Derecho, que no lo puede hacer, pero es una forma de mantener la polémica desde el primer momento en torno a las dedicaciones en un proceso contencioso de derechos fundamentales, que no se ha tenido en cuenta y que por eso los estamos llevando a la vía administrativa, porque en momento alguno es ilegal y ya gracias a Dios no dice que sea ilegal, ahora estamos en otro momento y es el único argumento que tienen en la campaña electoral”. Por ´último, De Paz añadía que “lo que me molesta es que toma por tontos a la gente, a sus votantes, a los míos y a todos, así que el tiempo dirá dónde estamos cada uno. Cada uno hace la campaña como puede”.