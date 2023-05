El PSOE presenta su candidatura en Guijuelo "con un proyecto de cambio, de presente y de futuro para todos y no solo para unos pocos"

“Carlos Díaz es un joven de Guijuelo que ha querido quedarse en su pueblo porque quiere evitar que nadie se tenga que ir de él” son palabras que David Serrada, secretario general del PSOE, dirigió al candidato del PSOE a la alcaldía de Guijuelo en el acto de presentación de toda candidatura, y del que dijo, “es un candidato que no se resigna y tiene lo que no tiene ningún otro, un proyecto de presente y de futuro para Guijuelo”

Guijuelo es una referencia en la provincia y lleva el nombre de Salamanca por todo el mundo gracias a su industria cárnica pero, indicó el líder de los socialistas salmantinos, "todo lo que esta industria aporta fuera, el Ayuntamiento no lo ha sabido ni sabe aprovechar dentro, es inadmisible que con todo lo que aporta la industria cárnica, el equipo de gobierno municipal del PP tenga el Consistorio endeudado, y eso lo pagan los vecinos porque no se les dan unos buenos servicios públicos”.

Serrada, en su intervención, recordó que lo que está haciendo el PP en este Ayuntamiento "es lo mismo que está haciendo el PP en la Junta, aniquilar los servicios públicos” tras aludir y enumerar algunos ejemplos, "la sanidad no funciona, la educación tampoco; dónde está el nuevo instituto de Guijuelo prometido años y años” se preguntó.

Argumentos en los que incidió Manuel Ambrosio Sánchez, diputado provincial de zona y que también estuvo presente en la presentación de la candidatura, Guijuelo "es una ciudad que nunca duerme, con una industria potentísima y desde el Ayuntamiento no se puede ir como pollo sin cabeza, atolondrado e irreflexivo, sin modelo de ciudad, por eso, hace falta un alcalde como Carlos con ideas, ganas de trabajar y sobre todo con un proyecto”.

Un proyecto y un programa que el propio candidato, Carlos Díaz, desgranó para cerrar el acto después de presentar uno por uno a todo el equipo que le acompaña. Un programa que gira sobre unos ejes fundamentales, que incluyen medidas, proyectos y actuaciones para poner en marcha un “Guijuelo verde, sostenible bonito, que cuide a sus vecinos, a sus familias, a sus trabajadores, tanto del sector público como privado, que investigue e innove a favor de su empresa cárnica, y que esa industria cárnica sea la clave para fomentar el turismo; no solo hay que conformarse con exportar nuestro producto, hay que posibilitar que la gente venga aquí a disfrutar de él".

Un programa donde la educación, la formación y el conocimiento tiene mucha importancia, especialmente en los niveles de Formación Profesional, “y todo ello vinculado al emprendimiento”.

Un Guijuelo "amable, cómodo, accesible con facilidades para la movilidad en todos sus ámbitos y para todas las personas. Un Guijuelo para los niños, los jóvenes, las familias y los mayores".

En definitiva, un programa "pensando y centrado para acabar con el inmovilismo y el estancamiento al que nos han llevado unos sucesivos gobiernos del PP que se han apoderado del Ayuntamiento creyendo que era su pastel", indicó. “Pues a estos yo les digo que no, que Guijuelo no es su pastel, que Guijuelo no es vuestro, Guijuelo es de todos”. Un programa de futuro, pero que también habla de presente “primero hay que tener las bases, los cimientos, las necesidades cubiertas, que ahora no tenemos, para conseguir un futuro próspero” concluyó.