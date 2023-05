“Lo que me motiva a presentarme es el amor que siento por mi pueblo”

Arturo de Inés Calvo es alcalde de Villaseco de los Reyes y actual candidato del PP a la Alcaldía de este municipio, y es por derecho propio el alcalde más longevo de la provincia con 90 años, además de ser el que ostenta el mayor número de años ocupando este cargo, nada menos que desde las primeras elecciones municipales de 1979. Tras 44 años como alcalde de Villaseco de los Reyes, en este 2023 aspira a sumar 4 años más, todo un récord, pues no hay alcalde en España que sume más años en este cargo que Arturo de Inés. Superado el problema de salud, que lo llevó al quirófano, en estos momentos se encuentra con las ganas y la ilusión del primer día.

Imagino que mucha gente que le conoce se preguntará ¿qué tal está de salud?

De salud perfectamente, bien gracias a Dios. Ni me enteré desde que no me llevaron al quirófano y salí del Hospital y no me volví a enterar. Los que lo pasaron mal fue la familia, yo no supe nada hasta que no me presentaron una mesa y me dijo el médico, aquí tienes esto y hay que quitarlo. La familia lo sabía ya, pero yo no, ni mi mujer. Yo me encontraba bien, estuve en las fiestas farreando, cenando y tomando copas, y ya estaba mal.

¿Cuántos años tiene y cuántos de alcalde?

Tengo 90 bien cumplidos, el 7 de julio cumplo 91. Y de alcalde este mes de mayo hace 44.

Y con 90 años y 44 de alcalde, ¿qué le motiva para presentarse de nuevo?

Pues el amor que tengo por mi pueblo, el seguir mejorando lo que hay. Yo estaría encantado de que saliera otro mejor que yo, no me opongo a que haya un buen alcalde que me supere a mí. Yo he hecho las cosas lo mejor que he podido y todo lo que he podido porque llevo el pueblo metido dentro de mí, si no yo no había estado aquí porque he perdido mucho dinero en mi casa por estar en el Ayuntamiento. Del Ayuntamiento no he cobrado un céntimo de nada. He ido con mucha gente al bar y me han invitado, y yo he invitado de mi bolsillo; alguna merienda ha habido dentro del Ayuntamientos, pero con todos los concejales. He hecho muchos miles de kilómetros con mi coche sin cobrar un duro.

¿Después de 44 años al frente le quedan cosas pendientes?

Sí hombre, nunca se acaba de hacer las cosas bien, todo se puede mejorar. Nosotros tenemos muchos servicios que hemos conseguido con los años y los tenemos ahí, pero pueden mejorarse, claro que sí, y puede hacerse más, claro que sí; y mantener lo que está hecho, que cuesta mucho trabajo. Ahora, mismamente, tenemos un abastecimiento de agua con 107 municipios bueno, pero había que mejorarlo porque en el verano no había bastante. En los meses de junio, julio y agosto me dolía mucho que me estuviera sonando el teléfono todos los días con llamadas de los alcaldes para decirme que no les llegaba el agua. Desde antes de la pandemia vengo trabajando y luchando para ampliar la red de Cabeza de Horno. La semana que viene firmaré el convenio con la Junta y la Diputación para ampliar el abastecimiento de agua con un proyecto de 4.000.000 de euros. El abastecimiento de agua para mí es muy importante porque lo he vivido. Yo iba a trabajar a Monleras, donde hice más de 20 casas y donde ya había agua corriente, ponías una goma y tenías el agua en la obra, y luego venía aquí, a Villaseco, y tenía que coger el camión del Cuco o un tractor con bidones y llenarlos en pozos a tres kilómetros, lo cual era muy trabajoso.

¿Cuál es el principal problema que tiene ahora villaseco de los Reyes?

El principal problema es que estamos terminando el comedor del bar- restaurante de las piscinas, ese es un problema que nos urge para poder contratar las piscinas y abrirlas, por lo que todas las personas que estén interesadas pueden informarse en el ayuntamiento. También tenemos un local que se puede destinar a panadería y si encontramos una familia interesada en abrir una panadería en el pueblo vamos a estar a su disposición y a su lado en lo que podamos. Otra prioridad será mejorar las comunicaciones, meter la fibra a los anejos, especialmente en Campo de Ledesma y Gejo de los Reyes, porque en este momento solo la hay en Villaseco. Aunque tenemos muchos, nos quedan más servicios por los que vamos a seguir luchando por tenerlos.

¿Cuál es la relación con las pedanías, Campo de Ledesma, Berganciano y Gejo de los Reyes?

La Corporación actual intentamos tener una buena relación con todos los pueblos, a los cuatro les hemos tratado por igual, tienen todos los servicios que necesita una persona para poder vivir en ellos, agua, luz, electricidad, pavimentación de calles, caminos, alcantarillado, médico…., y nuestro deseo es que sigan teniendo esos servicios y en lo posible mejorarlos dentro de una relación de amistad.

¿Por qué cree que estas elecciones hay cuatro candidaturas en Villaseco de los Reyes?

Pues no puedo darte una explicación, yo lo he sabido de la noche a la mañana. Sabía que había dos, una de los socialistas y la nuestra, pero la gente es libre, puede hacer lo que quiera, lo veo normal. Lo que no veo normal es que se me insulte a mí porque me vuelva a presentar, eso no lo veo normal. Llevo 44 años de alcalde con gente de mi confianza y no hay ningún motivo para rechazarme. El que me rechace, bajo mi punto de vista, es que es una persona impresentable, yo no lo voy a rechazar a nadie, que se presente el que quiera, pero que se me insulte a mí como se me ha insultado en algunos sitios, me parece de personas impresentables. Todo el mundo tiene derecho a presentarse a unas elecciones.

¿Cómo es la candidatura del PP?

Pues te diría que la de estas elecciones es perfecta, tenemos un grupo de personas muy sensatas y serias. Yo siempre he intentado llevar gente sensata y seria conmigo, nunca he llevado a cualquiera, y a la mancomunidad siempre ha ido gente de mi confianza y que me parecía que respondía. Eso lo he hecho en las 12 candidaturas con las que me he presentado. La candidatura de estas elecciones es de un arco muy amplio en cuanto a edad y profesiones, hay gente desde los 90, como en mi caso, a jóvenes como Miguel que tiene 25; Cintia, con algo más de 30; David y Milagros andan por los 40; y Dami y Césaro por los 60… Y en profesiones, hay ganaderos, administrativos, enfermeras… Abarcamos un amplio espectro social, tenemos gente con experiencia y otros con la idea de aprender para coger el testigo y continuar.

Dígame las líneas principales del programa electoral del PP…

Queremos hacer un centro de atención social para poder atender a las personas mayores, porque aunque tengamos la residencia, es muy necesario porque hay que darle fisio a algunos, la podóloga, arreglarles el pelo, tomar café, entretenerlos, traerlos, llevarlos, darles de comer…, lo que es un centro de atención social. Tenemos el proyecto ya hecho y está todo listo para cuando pasen las elecciones ponernos con él. También tenemos un proyecto para mejorar el abastecimiento de varias fincas que se quedan sin agua, y lo empezaremos también después de las elecciones, está solo a falta de pedir permiso a tres o cuatro fincas para pasar la tubería por el terreno. Una de ellas es en Moscosa.

¿Qué resultado espera de las elecciones?

Pues no lo sé, creo que se repartirá mucho el voto o no necesariamente. Hay cuatro candidaturas y alguna de ellas tienen puesto en la lista uno de cada familia, esas 10 familias les van a votar a ellos, supuestamente, y así pasará sucesivamente con todas. Luego quedan familias que no tienen a nadie en las candidaturas, así que esas votarán a la que mejor le parezca.

La nueva Corporación puede ser una nueva ‘torre de Babel’...

Va a ser una torre de Babel, si.

CANDIDATURA DEL PP EN VILLASECO DE LOS REYES

Arturo de Inés Calvo

Cesáreo Alonso Benéitez

María Milagros Vicente Sánchez

Damián Tolentino Sánchez

Cintia Sánchez de Inés

Miguel Ramos Ruano

David Tolentino Diez

Suplentes

Joaquin Miguel Hernandez Vicente

Maria Rosario Herrero Ballesteros

Angela Valiente Zarza