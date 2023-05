Malestar en el PSOE de Vitigudino por la contratación del festejo del 16 de agosto

El concejal socialista y candidato a la Alcaldía de Vitigudino, Javier Muñiz, ha mostrado su malestar a este periódico por conocer a través de los medios de comunicación que el Ayuntamiento había contratado el festejo taurino del 16 de agosto, un “contrato que, a diferencia de los Corpus, siempre lo ha realizado la Corporación entrante tras las elecciones municipales”.

Asimismo, Muñiz critica la decisión del equipo de Gobierno “sin que ni siquiera se nos haya informado de que iban a iniciar el proceso de contratación, porque no sabemos ni cómo se ha hecho a pesar de que seguramente sea una cantidad importante. Y visto lo visto no nos extraña ya que hayan contratado las orquestas”.

Aunque el edil socialista no se aparta de que este tipo de espectáculos es necesario contratarlos con tiempo suficiente de antelación, “lo que no puede ser es que no se nos informe de nada, dándose la circunstancia de que el equipo de Gobierno que tenga que hacer frente a esos contratos y al gasto sea otro distinto del actual”, por lo que considera “qué menos que se nos informe al resto para dar nuestra opinión”.

En cuanto al cartel, Muñiz critica que se cierre un contrato con toros de Miura y los hermanos Castaño “sin saber qué rejoneador vendrá a Vitigudino como si fuera algo sin importancia para el festejo, cuando es uno de los alicientes para muchos aficionados”.

Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, asegura que desde el Ayuntamiento no se ha filtrado a los medios el “precontrato” con el empresario francés, e informa que el rejoneador que figura en el documento es Sergio Galán.

Asimismo, señala que la decisión de contratar este festejo y las orquestas para las Ferias y Fiestas de agosto obedece a la “dificultad con la que nos encontramos para hacerlo cuando tomé posesión, que no se quedó el pueblo sin fiestas de milagro, y todo lo contratado, además, a un precio muy superior, porque estamos hablando de mes y medio desde la toma de posesión de la nueva Corporación a las fiestas”, por lo que rechaza que la decisión tenga que ver con “ningún tipo de prebendas ni nada parecido”, e insiste en que tanto la corrida de toros como las orquestas “tienen un precontrato, por lo que a los que vengan les queda hecho el trabajo si quieren”.