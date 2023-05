Quejas por el prolongado corte de la calle Caños para usarla como almacén callejero de material

Las obras de reforma de la Avenida de España de Ciudad Rodrigo no sólo están requiriendo el corte por tramos de esta vía, sino también de otra que curiosamente no está situada justo al lado. Se trata de la calle Caños, cuyo primer tramo –donde se encuentra uno de los laterales del Edificio Educativo Municipal- está siendo usado como almacén callejero de material desde el inicio de las obras, para sorpresa de los vecinos del entorno (en el tramo afectado en sí no vive nadie).

Después de llevar cortada desde el pasado octubre, esos vecinos del entorno ya están cansados de la situación (ya que es especialmente útil para girar desde Mateo Hernández Vegas hacia la calle San Fernando), más aún cuando, según explican, “desde antes de Carnavales que abrieron el primer tramo de la Avenida de España no han movido nada de material”, considerando que “no creo que les haga falta tenerla cortada para cuatro tubos y tres palés de baldosas”.

Según explican las personas que se han puesto en contacto con Ciudad Rodrigo Al Día, de forma previa se dirigieron al Ayuntamiento, pero al mantenerse la situación, “sin ninguna necesidad”, han decidido difundir la situación a través de los medios para ver si así les hacen caso y se reabre al tráfico.