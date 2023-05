“Me ha animado volverme a presentar el que las tres administraciones son del mismo color”

Después de cuatro años muy difíciles con una pandemia de por medio y un expediente disciplinario a la anterior secretaria municipal, Luisa de Paz trata de revalidar el puesto de alcaldesa de Vitigudino a pesar de las dudas que ha tenido hasta el último momento.

¿Qué le ha empujado a volver a ser candidata a la Alcaldía?

Me ha ayudado muchísimo el que las instituciones que tenemos por encima, Junta y diputación son del PP, he dudado muchísimo porque por momentos lo he pasado muy mal. El otro día me decían que he aprendido mucho en estos cuatro años, y puede ser que haya aprendido algo, pero que también soy peor persona que lo era antes, soy consciente de ello. Han sido cuatro años muy muy complicados, no solo por la pandemia porque todo los ayuntamientos y todas las personas han sufrido la pandemia, hemos tenido menos ingresos y hemos sufrido una serie de cosas que nos ha impedido actuar como hubiéramos querido; pero el problema que hemos tenido a nivel de Ayuntamiento ha venido por la Secretaría e Intervención, eso ha sido un problemón que nos ha parado y nos ha impedido hacer todo lo que hubiéramos querido; entonces me han hecho ver que en estos cuatro años hemos dejado por hacer muchas cosas que las teníamos perfectamente orquestadas y que creo ahora tenemos la oportunidad para hacerlas, están encauzadas con la nueva secretaria o interventora, porque era en Intervención donde teníamos mucha necesidad, esto me ha ilusionado y veo que vamos haciendo cosas y que podemos hacerlo porque todas las administraciones, Diputación, Junta y Ayuntamiento somos del mismo color político y facilita el entendimiento, y que yo creo que me van a ayudar y creo que puede ser beneficioso. A eso sumamos un poco más de experiencia y podemos tirar para adelante haciendo muchas más cosas trabajando todos mucho.

¿Qué balance hace de estos cuatro años?

Es un poco lo que decía, han estado condicionados por la pandemia, pero sobre todo por el colapso en Secretaría-Intervención. He aprendido muchas cosas que a lo mejor no me hacían falta para mi vida privada, pero bueno hay momentos también buenos, irrepetibles y que te sientes contenta, pero si los pones en la balanza creo que se va más bien para el lado de los malos, de palitos en las ruedas o de troncos en la carretera.

Ahora mismo la actualidad municipal está en el contrato de la recogida de basuras…

Sí, es un problema que deriva de la anterior Intervención del Ayuntamiento. El contrato terminó en diciembre del 2020, se prorrogó de acuerdo con la empresa y se pasó por el pleno para poder tener servicio hasta que salieran los pliegos de un nuevo contrato; bases que una empresa nos hizo y que teníamos desde primeros de primeros meses del 2021, pero nunca se fiscalizaron ni se informaron, por eso es un tema que está en el expediente de la anterior secretaria. Estábamos elaborando el expediente cuando la empresa actual pidió una revisión de precios, puesto que había subido todo, las materias primas, aunque todavía no estábamos en el contexto de la crisis actual, pero había subido todo, y no se le contestó, por eso el asunto está en el expediente a la secretaria. Con lo cual, pasaron de los seis días que había para recoger basura a tres y después a dos, esto unilateralmente decidido por la empresa, y luego han pasado casi a horas porque hacían recogidas extraordinarias carísimas. Estamos al corriente de pago a pesar de esas recogidas carísimas, pero además los trabajadores venían al Ayuntamiento a quejarse de que no cobraban, que la empresa no les pagaba. En conversaciones con ellos les dije que era la empresa la que les tenía que dar la solución. Tuvimos conversaciones con la empresa y nos dijeron que les iban a contratar por 40 horas semanales y que limpiaban ellos los contenedores. En el mes de marzo pensamos que esto quedaba solucionado, que haríamos un contrato de emergencia hasta que se pudieran sacar de nuevo los pliegos actualizados, los cuales estarán el próximo lunes para después pasarlos por el pleno, ya por la nueva Corporación, pero no vinieron; ni en marzo ni en abril y aprovecharon la Semana Santa y los puentes para no recoger basura y dar el espectáculo.

Volvimos a llamar a la empresa y no nos enviaron la contraoferta de contrato. Hemos intentado ponernos en contacto con ellos continuamente, tenemos todas las llamadas registradas, y se les avisó de que procederíamos a la rescisión del contrato, pero como no ha habido manera de ponernos en contacto, el sábado pasado contratamos a una empresa para que viniera a hacer la recogida de emergencia, vinieron e hicieron la recogida. El lunes volvimos a llamar a la empresa porque lo que queremos es que la gente del pueblo trabaje aquí, nos costaba tomar la decisión de rescindir el contrato porque no sabemos qué va a pasar con los trabajadores, porque según la empresa ‘la conducta que tenían las dos personas que trabajaban actualmente era inaceptable y sancionable’, cuestión en la que el Ayuntamiento, le dijimos, no entra pero nos duele que la gente que haga la recogida no sea del pueblo, por lo que le pusimos un burofax el viernes pasado y el resultado ha sido que ayer fue el último día que medio recogieron la basura, lo hicieron a la hora que ellos quisieron porque tenían un trabajo en una finca sin tener en cuenta que la recogida de basura es un servicio esencial.

Entiendo que habría que haber contestado si no nos interesaba o si nos interesaba con una revisión de precios, pero la verdad es que nunca nos llegaron a mandar la revisión de precios, entonces ahora haremos un contrato de emergencia hasta que podamos sacar la licitación. El lunes próximo terminarán los pliegos económicos porque la normativa, los pliegos de condiciones administrativas, no ha cambiado. El nuevo será por tres más dos años, y con las subidas de precios es mucho dinero. Se ha intentado el entendimiento tanto y más porque hay gente de Vitigudino trabajando, y a eso se le da mucho valor, pero no ha sido posible. El contrato del agua está en las mismas condiciones que este y no tenemos ningún problema ni ninguna queja, están cumpliendo, ellos cobran como tal y están cumpliendo igual y vamos más atrasados que con esto.

La oposición insiste que ha sido una legislatura nefasta para Vitigudino y que no se puede repetir…

Ya sabemos lo que dice la posición, pero no debe ser tan mala con lo enfadados que están. El día que digan algo bueno es porque anuncie que me voy o porque me muero, pero de momento, ninguna de las dos.

La pandemia ha provocado una desaceleración económica en Vitigudino y de la actividad comercial, ¿hay alguna solución para evitar lo que está pasando?

Creo que es necesario darnos a conocer todo lo que podamos. Difiero de las críticas que hace la oposición cuando dice que salgo en los medios para mi promoción personal, pero yo no tengo hecho un book ni voy a ser modelo ni nada parecido. Creo que la forma de darnos a conocer a través de publicidad en los medios y hacer todos los eventos que podamos. El año pasado hicimos la Feria de la Carne y ahora hablas de carne y la gente habla de la carne de Vitigudino en muchos ámbitos. Pero incluso criticaron la presencia del presidente de la Comunidad con la repercusión que eso tiene en los medios. Creo que tenemos que publicitar lo que tenemos en eventos como Fitur y ayudar desde dentro todo lo que podamos eliminando las trabas burocracias a negocios que quieran establecerse en Vitigudino, e impulsar la colaboración público-privada, tenemos mucho suelo y si alguien quiere poner una empresa o una concesión facilitarle las cosas con un mínimo canon para animarles a que se instalen aquí.

Con cinco candidaturas será difícil que alguna obtenga la mayoría absoluta…

Dentro del color político que tenemos cada uno, creo que hay unas muy claras que le quitan voto a un partido y otras que se lo van a quitar al otro, eso es lo que pienso, pero el sistema D'Hondt da muchas sorpresas, tanto para bien como para mal, por lo que nunca se sabe, pero la gente no es tonta.

¿Es posible que el PP pacte con otro Grupo?

Yo a priori no lo veo claro, ya la pasada legislatura nos arriesgamos, quizá con un poco de inconsciencia por nuestra falta de experiencia, pero luego no salió mal. Eran inadmisibles las condiciones que ponía el partido que hubiera sido por naturaleza con el que tendríamos que haber pactado, que hubiera sido Ciudadanos en aquel momento, entonces nos arriesgamos tiramos para adelante y aquí hemos llegado. A priori vamos a intentar ganar y si no es así ya veremos cuáles son las posibilidades.

¿Cuáles son las líneas del programa electoral del PP?

Un poco lo que he comentado, intentar reactivar la economía con lo que públicamente pueda el Ayuntamiento, eso es lo principal. Si en algún aspecto soy liberal es que todo lo baso en la economía, si la economía no va se acabó. Vitigudino es un pueblo de servicios, dependemos de toda la comarca, y si la comarca va bajando y se queda sin gentes, pues estamos perdidos. Lo que quiero decir con esto es que hay que darle facilidades a las empresas para que se instauren en Vitigudino, y que la gente joven formada que hay y que quiere quedarse en el pueblo, que hay mucha como se ve en nuestra candidatura, se puedan quedar en el pueblo, hay gente que quiere quedarse, aunque tenga formación superior quieren quedarse en el pueblo, por lo que hay que ayudar mucho a esa gente. Y para las personas mayores el objetivo es conseguir los mejores servicios en Sanidad y de ocio para que se puedan quedar o venir en invierno con los hijos, eso es lo que nos gustaría.

Imagino que otros objetivos es finalizar lo que está pendiente, las obras que están en marcha o a punto de comenzar…

Por eso decía antes que me ha animado volverme a presentar el que las tres administraciones son del mismo color. Tenemos las rotondas sobre la CL-517 prometidas y el acceso al camino de Prado Redondo al polígono agroalimentario, que quedó paralizado porque no se envió desde el Ayuntamiento el expediente de alegaciones, lo cual fue objeto también del expediente a la anterior secretaria, y que ahora ya está en trámite. También tenemos la pista de pádel y el parking de autocaravanas que ejecutará la Diputación. Y estamos acabando lo del acceso al lado del Instituto y solicitaremos una subvención directa para terminar el bulevar, y los anexos del Mercado de Abastos. También tenemos que darle una vuelta a lo del colegio El Pilar. Todo esto con la mejora de los accesos y el tráfico, cambiará la fisonomía de Vitigudino.

Pero lo que me gustaría muchísimo sería lograr una oferta hotelera en condiciones, porque no puede pasarnos lo que después de Fitur, que venga gente a Vitigudino y no encuentre alojamiento. No sé si la gente que tiene instalaciones actualmente podría retomarlas, pero lo que nos están ofreciendo para venir, y probablemente esté hecho ya el estudio de detalle, un hotel, pero es pequeño para lo que nosotros queremos, son pocas habitaciones, y la oferta hotelera es básica porque no solo podemos aspirar a que la gente vengan y compre y se vaya, no nos conformamos con solo 15 autocaravanas que se puedan quedar. La oferta hotelera tiene que ser mayor.

Se presenta con una candidatura muy renovada y joven…

Además de Antolín solo repite María José, aunque no estaba en nuestra lista anterior. Recuperamos a Pepe Hernández y bueno luego el resto, Susana y todos los chicos y chicas jóvenes. Me hubiera gustado que alguno estuviera más adelante, en puestos de salida, pero también creo que la experiencia la tienen que ir cogiendo poco a poco, pero están llenos de ilusión y cuando nos reunimos me dan unas ideas que ni se nos habían ocurrido. Es otra forma de ver las cosas.