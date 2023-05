"Ha sido la peor temporada de mi vida", reconoce el presidente de Avenida

El presidente del CB Perfumerías Avenida, Jorge Recio, ha resumido en una publicación en Twitter sus sensaciones tras una convulsa temporada para el club charro que, a pesar de todo, ha logrado disputar la final de la Liga y la de Copa, aunque con sendas derrotas. Además, recordamos que en la Euroliga logró situarse entre los 8 mejores equipos del continente.

Esta mañana, unas horas después de perder la liga en Würzburg, ante el Valencia, el dirigente charro decía: "Gracias a todo Avenida. Enhorabuena al justo vencedor".

Como resumen de la campaña apuntaba que "ha sido la peor temporada de mi vida, donde no he podido desfallecer, aún estando solo, sino era el fin". Y de cara al futuro manifestaba: "ahora a reflexionar de todo lo hecho mal como máximo responsable e intentar recuperar una ilusión no impuesta", para concluir con un "seguimos", que garantiza la continuidad del proyecto más brillante del deporte salmantino.