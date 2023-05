Fevesa Ciudad Rodrigo muestra su apoyo a la ‘Marea Blanca’ del domingo en Salamanca

Fevesa Ciudad Rodrigo emitió un comunicado en la mañana del viernes para mostrar su apoyo a la nueva manifestación por la sanidad pública (denominada ‘Marea blanca’) que tendrá lugar este domingo 7 de mayo junto al Hospital Virgen de la Vega de Salamanca capital, bajo la organización de la Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública y con el lema Por nuestra salud, Sanidad Pública.

Según señalan desde Fevesa, “se hace necesario salir nuevamente a las calles” por la “inacción” de la Junta de Castilla y León ante las listas de espera del Hospital de Salamanca -“las mayores” de la región- y el “preocupante deterioro” de la Atención Primaria.

Centrándose en la comarca de Ciudad Rodrigo, Fevesa apunta que “también sufrimos una elevada lista de espera” en las consultas de especialidades y una “deficiente atención pediátrica” al no cubrirse las bajas y vacaciones y no contarse con urgencias de este tipo. Asimismo, denuncian la “dejadez” de la Junta de Castilla y León al no convocar el Consejo de Salud de la Zona de Ciudad Rodrigo, a pesar de que debería haberlo hecho en diciembre según la legislación.