La Casa Lis celebrará el Día Internacional de los Museos con múltiples actividades presenciales y virtuales

El Museo Art Nouveau y Art Déco-Casa Lis celebrará el Día Internacional de los Museos convocado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) el 18 de mayo de 2023 con un intenso programa de actividades presenciales y virtuales desde el sábado 13 hasta el sábado 20 de mayo.

Así, la Casa Lis se suma a esta conmemoración en torno al lema 'Museos, sostenibilidad y bienestar', centrado en el potencial de cada museo como “un importante medio de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos”. En esta línea, el ICOM aboga por su papel como “agentes de cambio positivo que fomentan relaciones cercanas con sus comunidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (…) los museos pueden contribuir de muchas maneras a su consecución: desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión, hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental”.

De acuerdo con ello, el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis se alinea con la Resolución del ICOM “sobre la sostenibilidad y la aplicación de la Agenda 2030, Transformar nuestro mundo” (Kioto, 2019), donde se indica que todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles y pueden hacerlo a través de programas educativos, exposiciones, actividades de divulgación comunitaria e investigación”. Para ello, la Casa Lis acogerá y desarrollará un programa de actividades en torno a estos principios incidiendo especialmente en el objetivo del ICOM sobre “salud y bienestar mundial” enfocado a “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, en particular en lo que respecta a la salud mental y el aislamiento social”.

Las actividades principales se desarrollarán durante la semana comprendida desde el sábado 13 de mayo hasta el sábado 20 de mayo, si bien antes de estas fechas ya se han iniciado otras relacionadas con la entrega de entradas para la fiesta 'Las hijas del Jazz' y con el objetivo de fomentar el cuidado y salud mental.

La primera de las actividades iniciada por el Museo Casa Lis para celebrar el Día Internacional de los Museos este 2023 ha sido la relacionada con los “Tips de Salud mental” que se proponen cada sábado desde el 22 de abril a través de las redes sociales del Museo para fomentar el bienestar y el cuidado de la salud mental de los visitantes de la Casa Lis. Esta actividad continuará desarrollándose cada sábado hasta el 20 de mayo.

Entre las actividades presenciales que incluye el programa, destaca por orden cronológico la obra de teatro “Fucking Mickey Mouse” con Eva Redondo y Ricardo Reguera organizada por la Asociación de Amigos del Museo que tendrá lugar el sábado 13 de mayo a las 21:00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo con prioridad para los amigos del Museo hasta cinco minutos antes de la actividad. Esta obra «trata con humor la situación del paro” y de quienes lo sufren para “ayudarnos a reflexionar sobre el presente”.

Por su parte, el lunes 15 de mayo a las 19:30 horas la Casa Lis acogerá un taller/demostración con los participantes de los cursos de yoga realizados por ZOES, la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste de Salamanca, colaboración que estrecha y fomenta los lazos entre el Museo y la comunidad local. Con el mismo fin, el martes 16 de mayo se realizarán en Lis dos talleres/demostración de pintura a las 11:00 y 17:00 horas con los participantes de los cursos de pintura realizados por la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste.

Ya el miércoles 17 de mayo se realizarán las visitas teatralizadas “Voces del Museo” con el Club Literario Viernes 13 a las 18:00 horas y a las 19:00 horas. Esta actividad abierta al público requiere inscripción previa (a través del formulario de google que encontrarás clicando AQUÍ: VISITA A LAS 18 HORAS y VISITA A LAS 19 HORAS ) y permitirá a los participantes descubrir distintas piezas del Museo recorriendo sus salas con los miembros del club literario que han escrito historias inspiradas en ellas y que este día se convertirán en singulares guías de las visitas teatralizadas. Además, ese día también se podrá visitar el Museo entre las 11:00 y 12:00 horas sin música y sin la sonorización de las salas de la colección permanente y de la exposición temporal que habitualmente pueden disfrutar los visitantes. Así, será posible visitar la Casa Lis durante esta “hora silenciosa” que se alinea con las acciones promovidas por Autismo España “con el objetivo de generar una experiencia de baja carga sensorial para evitar estímulos, orientada a personas con TEA, TDAH o alguna discapacidad neurológica”.

Al día siguiente, el jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, todos los visitantes podrán recorrer gratuitamente la Casa Lis y disfrutar su muestra permanente, la exposición temporal “Las hijas del Jazz” y los servicios que ofrecen El Café de Lis y La Tienda de Lis durante la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar entre las 11:00 y las 19:00 horas. Además, ese día se emitirá y pondrá en circulación y a la venta un sello de Correos temático sobre el Museo Casa Lis.

Como colofón a esta intensa semana, el viernes 19 de mayo se celebrará en el Museo la gran fiesta “Las hijas del Jazz”, que comenzará a las 20:00 horas en el Huerto de Calixto y Melibea con el encuentro inicial entre los participantes y su desfile musicado por “La Nouvelle Helmantique” hasta el Museo, donde los asistentes entregarán sus invitaciones para poder disfrutar el concierto de Fernando Viñals en el patio del Museo y, a continuación, el concierto de “La Nouvelle Helmantique” en la Terraza de Lis con servicio de terraza.

Los asistentes deben acudir caracterizados al estilo “Años 20” para poder acceder a la fiesta y las invitaciones ya se están entregando a quienes participan en las actividades realizadas con este fin en las redes sociales del Museo: Give away y “Busca el emoji” desarrollados el 16 y 25 de abril respectivamente, Trivia realizada durante la semana del 17 al 21 de abril y Concurso de vídeos en Instagram y TikTok abierto a la participación hasta el 8 de mayo con vídeos sobre bailes, peinados, maquillajes, looks y creaciones artísticas inspiradas en los años 20. Las bases y condiciones de todos los sorteos, concursos y actividades a través de las cuales es posible conseguir invitaciones para la gran fiesta “Las hijas del Jazz”, así como muchos otros premios (desayunos para dos personas en El Café de Lis, vestidos de flapper como los expuestos en la muestra temporal del Museo, sets de complementos para caracterizarse, etc.) se encuentran publicadas en la web del Museo, donde es posible consultarlas y descargarlas para participar.

Además, se sumarán a estas actividades virtuales otra presencial, denominada “Tras la pista de… Las hijas del Jazz”, consistente en un juego de búsqueda de invitaciones escondidas en distintos puntos de la ciudad. Se publicará una pista en las redes sociales de Salamanca Vívela y del Museo Casa Lis sobre la ubicación en la que se ha escondido la invitación y la persona que la encuentre podrá asistir a la gran fiesta con un acompañante.

En este enlace se puede ver el vídeo con la programación completa:

http://www.museocasalis.org/nuevaweb/wp-content/uploads/fotos/Video-con-musica-PROGRAMACION-COMPLETA.mp4