Una novedad en La Atalaya y varias rectificaciones de apellidos en las listas definitivas para el 28M

El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca recoge en su edición de este martes la resolución de la Junta Electoral de Zona de Ciudad Rodrigo con las candidaturas definitivas a las Elecciones Municipales del próximo 28 de mayo. Este listado de candidaturas no tiene ninguna incidencia de relevancia (han sido ‘Proclamadas’ todas las candidaturas presentadas), siendo las únicas modificaciones la incorporación de una candidata más en La Atalaya y varias rectificaciones en lo que a apellidos se refiere.

Como publicamos el miércoles, en la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de La Atalaya publicada por la Junta Electoral faltaba un nombre respecto a la presentada, el de Alba Sánchez Sánchez, según explicó a Ciudad Rodrigo Al Día el cabeza de lista, Jesús Pérez Elvira. Presentada la pertinente reclamación, se ha subsanado el error, figurando Alba Sánchez como número 4 del PP en la lista de esta localidad (el que estaba como 4 en la lista inicial, Francisco Pérez Pérez, baja al 5). Con esta incorporación, las elecciones del 28 de mayo pasan a tener algo más de interés en La Atalaya, ya que hay 6 contendientes (5 del PP y 1 del PSOE) para 5 puestos en el salón de plenos de la localidad.

En lo que a otras modificaciones en las listas se refiere, aparecen intercambiados respecto a las listas iniciales los apellidos del número 6 de la candidatura del PSOE en Boada, Manuel Hernández Moro; y figura un segundo nombre en la cabeza de lista del PSOE en La Alameda de Gardón, Verónica Pilar Grande Ignacio (en la lista inicial faltaba ‘Pilar’).

Como rectificaciones, el 2º apellido del número 2 del PSOE en Boada figura como Maestre y no Mestre como inicialmente (Gabriel García Maestre); el 2º apellido del número 2 del PP en El Payo es Alonso y no Alfonso (Jonatan Mangas Alonso); el 2º apellido del único candidato de Ciudadanos en El Sahugo es Barbero y no Barrero (Agustín Vegas Barbero); el 1º apellido del número 3 del PP en Retortillo es Martín y no Martínez (Miguel Martín Hernández); y el 1º apellido del número 7 del PSOE en Robleda es Roncero y no Rodero (Marco Antonio Roncero Rodríguez).

Asimismo, en las listas definitivas, el nombre del número 2 del PP en La Alamedilla figura como José Benito y no José Venito como en las iniciales (su nombre completo es José Benito Fandiño Santos). Estas son las listas definitivas en la comarca de Ciudad Rodrigo para la cita con las urnas del 28M: