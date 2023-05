El 3º Día | 2 Mayo

| MOMENTOS |

> En la entrega de copas al III Benjamín A:

-Con cada vocal: En la entrega simbólica de premios que hizo el Benjamín A del III Columnas el jueves, los jugadores y técnicos del equipo fueron cogiendo e izando la copa principal de uno en uno. A la hora de hacer estos izados, los chavales no se limitaron a ‘corearlos’ con el habitual ‘eeeehhhh’ hasta que se produce el levantamiento y el estallido de júbilo, sino que fueron bastante originales, empleando rotatoriamente cada vocal: ‘aaahhhh’, ‘eeeehhhh’, ‘iiiiihhhh’, ‘oooohhhh’ y ‘uuuuhhh’.

-Vuelta de honor: Aunque las gradas del Pabellón ya se habían quedado prácticamente vacías (ya que además sus familiares habían saltado a la pista a hacerles fotos), los chavales quisieron dar una vuelta de honor a la pista de Conde de Foxá.

> En el III Benjamín vs Terradillos:

-Quiero ser como Gavi: Uno de los jugadores del Terradillos recordó en una acción concreta al jugador del FC Barcelona Gavi, arriesgando su cabeza a la hora de golpear con la misma el balón cuando éste estaba en el suelo.

> En el III Cadete A vs La Amistad:

-Mucha energía: El árbitro del encuentro parece que llegó con mucha energía al partido, porque a la hora de realizar el sorteo para ver quién sacaba, se le escapó la moneda.

-Instrucciones: Ese mismo árbitro, junto con los jugadores que estaban en pista, se llevaron una pequeña ‘sorpresa’ cuando el mesa llamó a los técnicos de ambos equipos antes de empezar ‘como si pasase algo’. Lo que quería el mesa era dejarles bien clarito cómo debían hacer los cambios en función de las líneas que hay pintadas en la pista del Pabellón.

-No, no es un inicio: Viendo lo que figura en el marcador, parecería que la foto corresponde a los instantes previos a iniciar un encuentro de cuatro cuartos de 10 minutos (como los de los Juegos Escolares). Sin embargo, pertenece al ecuador de la primera parte de este duelo de cadetes: en los primeros 10 minutos no hubo ni goles ni faltas.

-Entonces sí ha sido gol: Uno de los jugadores burgaleses marcó un gol parece que ayudándose con la mano, según reclamaban los jugadores mirobrigenses, por ello, cuando el árbitro llamó a ese jugador burgalés, éstos se pensaban que les iba a decir algo y anularlo, pero en realidad, lo único que quería el colegiado era que el chaval se diese la vuelta para verle el dorsal. Así, al ver que el árbitro sólo quería eso, los jugadores de La Amistad se llevaron una ‘segunda alegría’.

> En la Media Maratón:

-Turismo deportivo: Antes de que los atletas empezasen a invadir la zona de meta según fueron llegando, se pudo ver a un grupo de turistas conociendo más detalles sobre la Casa Consistorial mirobrigense.

-Color farinato: La cinta que ‘atravesaron’ el primer y la primera clasificados fue este año nueva respecto a años anteriores, de color naranja farinato. Una de las personas que estaba por primera vez por la zona de meta, pensando que había sido así siempre, preguntó en voz alta de forma retórica: “¿de qué color va a ser sino?”.

-Los paramédicos: Uno de los primeros atletas en llegar a la meta se tiró enseguida al suelo, y como no había por allí ningún sanitario oficial, se acercaron a atenderle los Bomberos (de quiénes forman parte, al menos en Nueva York, los denominados ‘paramédicos’, que es básicamente el personal de ambulancias).

-Este año no era tan fácil: En 2022, la Media Maratón se celebró el día después de que el Betis ganase la Copa del Rey al Valencia, con lo que no extrañó ver a algunas personas en la carrera con la camiseta verdiblanca. Este año, pese a que habían caído 4-0 el sábado en el Camp Nou, también se pudieron ver camisetas de este equipo, a un corredor y a un voluntario.

-¿Aquí no daban un jamón?: En la entrega de premios posterior hubo algunos momentos de confusión. Por ejemplo, en un momento dado, a los integrantes del podio de una de las categorías por equipos o por relevos, les ‘retiraron’ los trofeos que les habían dado para darles a continuación otros (eran idénticos, pero con la pegatina de identificación correcta). Por otro lado, en uno de esos podios también colectivos, los que estaban en los cajones se quedaron mirando entre ellos porque, tras darles los trofeos, no ‘llegaban’ las ‘prometidas’ piezas de embutido. Tras bajarse sin ellas, se cayó en la cuenta de que les faltaban, y se les hizo volver a subir para recogerlas.

> En el Ciudad Rodrigo Senior vs Onzonilla:

-Están caros los suplentes: Los equipos de fútbol que jugaron como visitantes en Ciudad Rodrigo durante el fin de semana estuvieron escasos de suplentes: el Juvenil del Guijuelo B no trajo ninguno, el Cadete del Guijuelo sólo uno, y el Onzonilla oficialmente dos, aunque uno era portero y no pisó el campo.

-Lógica futbolística: En un momento dado, con el 0-0 en el marcador, el técnico visitante dijo a los suyos “¡hay que meter uno!”.

> En el III Infantil A vs Ponfesala:

-Cuidado con el niño: En plena recta final, y para extrañeza de todos los presentes sonó la bocina del marcador, que había sido pulsada por la mesa del partido para advertir al colegiado de que había un niño de corta edad ‘suelto’ jugando justo en uno de los huecos de la barandilla que separa la grada de la pista (con lo cual podía acabar entrando en la misma o llevarse un golpe). En ese instante, los padres del chavalín ya le hicieron subir.

> En el Ciudad Rodrigo Alevín A vs Santa Marta C:

-A lo mejor es hora de cambiar de camisetas: Parece que la vida útil de las camisetas de los jugadores del Santa Marta está llegando a su fin.

-Se hizo el silencio: Ya con el partido encarrilado para el Santa Marta, el árbitro pitó a un jugador visitante una mano clara al borde del área mirobrigense. No había mucho que objetar, pero se oyó a un jugador visitante protestar desde su banquillo “¡Esa sí la pitas!”. El árbitro se fue raudo y veloz hacia ese banquillo, donde de repente se hizo un silencio sepulcral, escuchando casi sin pestañear lo que les dijo el colegiado (inaudible desde la otra banda).

-Pita ya: Estaba ya el partido en plena recta final con todo decidido, cuando uno de los jugadores, creo que uno visitante, le debió decir al árbitro “pita ya”, porque éste contesto: “cuando llegue al 60”, apostillando “bueno, tengo que añadir dos minutos por el parón para beber”.