Divertida capea en El Bodón con la sombra como bien preciado

Hubo cierta polémica ya que por cuestiones burocráticas no se pudo contar con una de las vacas

> Reportaje gráfico: Adrián Martín

Continuando con su completa jornada taurina, El Bodón disfrutó durante la tarde del lunes de una capea, que empezó con cierto retraso por un lío burocrático, ya que no se permitió intervenir en la misma a una de las vacas, pese a que había tomado parte en el encierro matinal. Esta situación causó la indignación en el Equipo de Gobierno de El Bodón, no entendiendo porque las reses se dieron por válidas para un evento parecido por la mañana, mientras que cuatro horas después ya no valían.

De este modo, tras esta baja obligada, la capea contó con solo cinco vacas, que dieron bastante juego a los que decidieron saltar a la arena a medirse con ellas, para disfrute también del público congregado en los tendidos, que había buscado la sombra para huir del fuerte calor que hacía. Una vez se dio por finalizada la capea, arrancó el último encierro urbano del día.

El programa festivo de El Bodón proseguirá este martes con castillos hinchables y un tren a partir de las 17.30 horas. El día más solemne será el miércoles, con la misa y posterior procesión en honor del Santo Cristo desde las 11.30 horas. A la hora de comer, el Ayuntamiento servirá un convite, que será animado por la Charanga Santana.