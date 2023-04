Tres trabajos resultan multipremiados, junto a Joaquín Fuentes, en el FICEE 2023

El Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE) culminó en la tarde del sábado “365 días de trabajo de un grupo [la Asociación Kinema Siete] para el que el cine es lo nuestro, nos corre por las venas”, según mencionó el director del evento, Pablo Moreno, en los instantes finales de la gala de clausura que acogió el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.

Esta gala de clausura tuvo como hilo conductor la actuación de En3Jazz, que este año apostó por homenajear a películas de animación -con vestuario incluido- cantando sus bandas sonoras (como las de Mary Poppins -interpretaron el Supercalifragilisticoexpialidoso-, La Bella y La Bestia o La Sirenita), intercalándose con las actuaciones las rondas de premiación, o los parlamentos de distintos involucrados en el certamen.

El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Sánchez, para explicar que había sido “el Festival más universal”, por la presencia de un director llegado de lejos, el polaco Krzysztof Zanussi. Asimismo, ofreció un balance numérico de estas dos semanas: ha habido 14 sesiones, con un total de 1.440 minutos proyectados (un día completo) de 32 trabajos (5 largometrajes y 27 cortometrajes), a los que han asistido 1.200 espectadores, 800 de ellos escolares.

En lo que respecta a los Premios, hubo varios trabajos que fueron multipremiados. Por un lado, El Milagro del Padre Stu, que se llevó el premio al Mejor Largometraje; el de Mejor Dirección para Rosalind Ross; y el de Mejor Interpretación Masculina para Mark Walhberg. Por otro lado, Loop, de Pablo Polledri, se hizo con los premios de Mejor Cortometraje de Animación; Mejor Banda Sonora (Joseba Beristain); y la Mención Especial del Público Escolar.

Y especialmente resultó premiado La Maleta Roja, de Cyrus Neshvad, que se ha hecho con los galardones de Mejor Cortometraje de Ficción; Mejor Interpretación Femenina (Nawelle Evad); Mejor Fotografía (James Butler); y Mejor Montaje (Felix Sauger e Yves Dorne), además de hacerse con la Mención Especial de Signis España, entidad que estuvo representada un año más por Ninfa Watt.

El premio principal de Signis ha recaído en Si todas las puertas se cierran, de Antonio Cuadri, quién estaba presente en el Teatro, aunque salió a recoger el galardón su mujer, Esperanza Torrejón, quién explicó que ella también ha trabajado en la película, tras ser precisamente quién tuvo la idea original de hacerla. Así, resaltó que hablaba en nombre de la Congregación de las Oblatas cuya historia cuenta la película (alabó su tarea, destacando que le cambiaron la vida), la productora de la cinta, Ulises Producciones; y la Universidad Internacional de La Rioja, que ha contribuido a la misma.

También se recogió de forma presencial el Premio Roberto Báez, que ha recaído en Joaquín Fuentes, fundador del Cine Juventud y de la compañía Proyecfilm, que lleva el cine “donde no hay cine”, como apuntan desde Kinema Siete. Tras recordar que era “muy amigo” de Roberto Báez, quiso en su intervención “reivindicar el Cine Juventud”, evocando las pegas que tuvo cuando firmó el contrato de cesión del local con el Obispo Demetrio Mansilla (no le dejaba proyectar cierto tipo de películas), o posteriormente con el Cine Madrid (tenían que proyectar las películas que ellos no quisiesen), por lo que pidió a los asistentes que “no dejen que el Cine Juventud cierre”.

Así, recalcó que “el mejor premio que puedo tener es que ustedes vayan al Cine”, añadiendo que las entradas que se pagan son “la mejor subvención”. Como complemento, se proyectó un vídeo donde se recogen las noticias que le dedicaron en su día Antena 3 y La Sexta, y por último, le dedicó el Premio a “la mujer que lleva conmigo 10 años, sufriendo que yo ande de pueblo en pueblo”.

De forma virtual hubo dos agradecimientos por sendos premios. Por un lado, desde Zaragoza, David Navarro, responsable de Mi Holocausto. Filomena Franz, que se hizo como el Premio al Mejor Documental; y por otro lado, desde Chile, Katherina Harder, responsable de Estrellas del Desierto, trabajo que se ha llevado una Mención Especial del Jurado del FICEE. Además del Premio del Público para El Paraguas, la premiación se completó con el Premio Denis Rafter para El límite infinito, de Pablo Aulita, explicando que “me ha tocado el alma”.

Una vez entregados todos los premios, y antes de la canción final de En3Jazz, hubo dos últimos parlamentos. En primer lugar, el alcalde Marcos Iglesias expresó que ha sido “un Festival muy bueno”, mostrando su agradecimiento a Kinema Siete por “todo el esfuerzo que realizáis, hace que la ciudad esté viva”, además de apuntar en torno al Cine Juventud que “es difícil mantener un cine en una zona rural como la nuestra, por lo que hay que valorarlo”.

A continuación, el director del evento, Pablo Moreno, quiso dejar como reflexión final de este Festival 2023 que “el cine es especial, y a cada persona le habla de una forma”. Mencionando que “sirve para crear pensamiento crítico”, cree que “no hay que perder la liturgia de ir al cine”. A modo de cierre, mencionó que “tenemos ganas de más, de seguir creciendo”, por lo que dejó citado al público para dentro de algo menos de un año para la edición de 2024.