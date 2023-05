Nueva Teoría de la discontinuidad

A cada uno lo suyo. No van desencaminados quienes critican la forma de gobernar de Pedro Sánchez; sin embargo, escudriñando en su proceder, hay que reconocerle una nueva herramienta muy utilizada: el eufemismo político o, dicho de otra manera, una nueva pedagogía para ciudadanos ¡y ciudadanas! El procedimiento es muy simple: cuando alguna medida que pueda ser tomada por nuestro elenco de ministros/as lleva un nombre sospechoso, la solución es darle otro que disfrace esa impresión, que transmita un sentido menos conservador y más “del pueblo”. En una palabra, algo que no ahuyente a posibles votantes.

Uno de los primeros ejemplos se dio al declararse la pandemia, con la puesta en marcha del confinamiento. Hablar de un “toque de queda” equivalía a utilizar un lenguaje castrense, ¡Vade retro!. Suena mucho mejor la expresión “reducción de la movilidad nocturna”, así se elimina el argot cuartelero. De poco sirvió que el Supremo condenara la decisión de Sánchez; la maniobra ya había hecho efecto.

Cundo el PSOE ganó las elecciones del 28 de abril de 2019, Sánchez aseguró que no dormiría si pactaba con Podemos porque serían dos gobiernos en uno. Sólo habían transcurrido dos días y lo justificó alegando ser el “mensaje de los ciudadanos” que hacía “ilusionante” el acuerdo y era una forma de “acabar con los reproches mutuos”. Los reproches seguimos oyéndolos a diario; eso sí, de forma discontinua.,

Si en un determinado momento pintan bastos, es imprescindible contrarrestarlos a base de dulcificar los términos más negativos. Por ejemplo: si, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de la “vice Yoli”, los datos de paro y empleo no están para tirar cohetes, para los que están parados se acuña una nueva expresión: “trabajadores fijos discontinuos” ¡Cómo no se le había ocurrido a nadie una solución tan sencilla! Si las encuestas no son lo suficientemente favorables, basta con una llamada al orden al obediente Tezanos. Si la oposición anuncia la presentación de recursos contra leyes que se apartan de la senda constitucional ¿de quién depende la fiscalía y el CGPJ? Pues eso. Nada hay mejor que “la nueva normalidad”, la “cogobernanza” y la “resiliencia” Ahora resulta mucho más fácil comprender los fallos del gobierno. No habíamos querido admitir que si algo sale mal se debe a que, en el momento de tomar esa decisión, el responsable de turno se encontraba en el modelo de discontinuidad. Claro; no creamos que son máquinas.

De la misma forma que si Sánchez aprueba leyes con el apoyo de comunistas, independentistas y filo terroristas es por ser Presidente discontinuo del Gobierno; si el Sr. Griñán está en libertad es por ser un preso discontinuo; si el coronel Pérez de los Cobos sigue sin ocupar el destino que ha ordenado el Tribunal Supremo se debe a que el Sr. Marlaska es Ministro del Interior discontinuo; si nuestra economía “va viento en popa”, pero somos el país de la UE que menos se ha recuperado, es porque los demás aplican las medidas con mucho riesgo y este gobierno se cuida de hacerlo de forma discontinua para que no se caliente demasiado el motor progresista.