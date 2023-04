Jehu: "No es nada que no se pueda arreglar en el Helmántico"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus impresiones de la ida en la primera ronda de la fase de ascenso a cuarta división.

Sensaciones: "Sabíamos que sería complicado y hemos hecho una primera parte bastante buena. Hay un descuido y todo cambio. El equipo acaba con hambre".

Primer gol: "Afecta mucho. El equipo estuvo estructurado. No es nada que no se pueda arreglar en el Helmántico. Caímos en la lucha de los golpes. Hay juego duro. Iremos más duro".

Segundo gol: "Es fútbol. Así pasa y ojalá pudiéramos arreglarlo. En Champions también hay fallos".

Favorito: "Siempre somos favoritos. Los esperamos en casa. Vamos durísimo".

Futuro: "No me interesa, solo ganar. Si me lo tengo que jugar, me da lo mismo. Nos jugamos el pase".

Franco: "Le han pegado y solo ha sido eso".

Afición: "Hay que agradecerle lo que hace".

Pillería: "Es fútbol. Tienes sangre y te corre por las venas. Los que estamos dentro del campo sabemos que no hay una explicación. Debemos regularlo".

Remontar: "Hay que seguir en esta línea. ¿Autocrítica? Yo vi un Salamanca dominador hasta el primer tiempo y luego ya vienen dos goles. Hay luchas, disputas, no sé si es el partido que ha visto la mayoría. Esa fue la línea".

Rafa Dueñas: "Hablamos de detalles y lo más importante es David Franco".