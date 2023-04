Fiasco del Salamanca UDS en Ávila, susto de Franco y necesidad de remontada en el Helmántico para no decir adiós al playoff (2-0)

Fiasco gigante del Salamanca UDS en Ávila para buscar la épica en el Helmántico en la primera ronda del playoff con un gran susto de Franco en el añadido (2-0). Dos errores defensivos han condenado a los de Chiapas en la ida, mientras que el extremo ha tenido que ser atendido tras quedar tirado en el césped y ha enmudecido al Adolfo Suárez.

En la alineación, Jehu, que ha vuelto a sentarse en el banquillo al cumplir una larga sanción, ha dejado poco lugar a la imaginación al apostar por Jon bajo palos; línea defensiva para Miguelito, Durán Souley y Poveda; en el centro del campo, trío compuesto por Mati, Amaro y Marco Tulio; en ataque, Javi Navas y Álvarito han arropado a Padilla, que le ha ganado la batalla a Gabri.

Con más de 600 de sus aficionados en la grada, los charros han salido bien al verde y Javi Navas no ha estado nada fino a la hora de culminar una contra con autopase muy largo. Mientras, Padilla ha reclamado un penalti y Mati ha corregido un fallo garrafal de Souley ante Babu. Entre tanto, Álvarito no se ha mostrado acertado delante de Ñete en el área y los charros han bajado el pistón. Ahí, los locales han aprovechado cinco minutos de dudas con el 1-0, obra de un ex -y charro- como Alberto Martín. Al descanso, mazazo en toda regla por la superioridad blanquinegra, aunque sin premio ninguno.

Con el paso por los vestuarios, el Salamanca UDS no ha sabido interpretar en absoluto lo que la batalla requería y se ha dedicado a meterse en trifulcas, especialmente por parte de Durán y sus constantes rifirrafes con Adeva. De hecho, si no es por pura potra, Adeva habría marcado el 2-0 en una oportunidad imperdonable. Con la hora de juego cumplida, Chiapas ha dado entrada a David Franco, Gustavo y Gabri Salazar en busca de aire fresco.

LA DEBACLE

Sin embargo, la realidad es que más allá de un intento de gol olímpico de Álvarito, poco ha mejorado el ataque de los del Helmántico. Por ello, Jehu ha metido a Diego Benito y Peli para quemar las naves. Las revoluciones se han incrementado y la afición del Salamanca UDS ha gritado el "¡manos arriba, esto es un atraco!". Finalmente, Durán, más pendiente de pegarse con el primero que pasaba que de jugar, ha cometido un error ridículo y Edmilson ha firmado el 2-0. Durísimo. Una vez más.

Aún así, lo más importante del día no ha sido otra cosa que el enorme susto que ha dado David Franco al quedar tendido en el césped, motivo por el que todos los efectivos sanitarios han corrido a tratarle. Lo único bueno ha sido verle levantarse por su propio pie en un día para el olvido.

FICHA TÉCNICA

Real Ávila: Ñete; Llorain, Tena, Carlos Pascual, David Sanz; Babuccar (Edmilson, min. 85), Ivi (Toper, min. 90), Adeva (De Mesa. min. 85); Alberto Martín (Dani Marqués, min. 75), Ibrahim y Peñalvo.

Salamanca UDS: Jon; Miguelito (Gustavo, min. 65), Durán, Souley, Poveda; Amaro, Mati (Franco, min. 63), Tulio (Peli, min. 76); Javi Navas (Benito, min. 76), Padilla (Gabri, min. 63) y Álvarito.

GOLES: 1-0, min. 41: Alberto Martín. 2-0, min. 87: Edmilson.

ÁRBITRO: Javier Matía Gallo, del colegio de Castilla y León. Amarillas para Ibrahim y Babu; Durán.

ESTADIO: Adolfo Suárez.