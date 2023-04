"Democracia, participación, transparencia y cercanía", principios de la lista de Cs al Ayuntamiento de Vitigudino

El actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, presentaba este sábado la lista con la que el partido naranja concurre en esta localidad a las elecciones del 28M, candidatura en la que Pérez Blanco repite como candidato a la Alcaldía.

José Antonio Pérez Blanco definía la candidatura de Cs como “gente normal, gente trabajadora, padres de familia y otros que no lo somos, pero gente que ha trabajado, que está trabajando y que somos un conjunto de hombres y mujeres dual, seis hombres y seis mujeres que pertenecemos a todos los barrios de Vitigudino; que no somos foráneos, evidentemente, que vivimos aquí, que hemos nacido aquí y que luchamos por lo que tenemos porque nadie nos va a venir a salvar. Lo ideal es ser autóctono, conocer la realidad, y eso es un hecho en esta candidatura. Esa es nuestra pretensión”.

Bajo ese criterio de paridad entre hombres y mujeres, “nos hemos repartido un poco según las disponibilidades, y ese es un poco el criterio que nos ha guiado, y estar presentes para que desde una perspectiva liberal pues se concurra y el pueblo, la ciudadanía, pueda decidir a qué personas encomienda los próximos cuatro años”.

Para Pérez Blanco hay cuatro “principios básicos” que Cs intentará llevar a cabo en el Ayuntamiento de Vitigudino si obtiene la confianza de los vecinos: Democracia, que falta tiene este Ayuntamiento; participación; transparencia, y cercanía de los vecinos, eso es importantísimo. Estando esos principios en marcha, alejamos la corrupción; que un ayuntamiento no puede ser la cueva de Alibabá ni un botín de una conquista, eso no es posible; eso son males que se están padeciendo desde hace unos años y que con esos principios yo creo que es la mejor forma de erradicarlos”.

Pero además de esos cuatro principios, Pérez Blanco considera fundamental “la claridad en las cuentas, que las puedan ver no solo los concejales sino también los vecinos, que el pueblo sepa de sus finanzas, que no sea un desastre; que las cuentas están sin aprobar de años y años, y que cuando se aprueban no hay más que 48 horas para verlas; que no se celebran sesiones, que ese es el mayor indicio de la falta de participación. En dos años y medio no ha habido ningún pleno ordinario, y así no se puede seguir”, concluía.

CANDIDATURA DE CIUDADANOS AL AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO

José Antonio Pérez Blanco

Isabel María Cañizal Sevillano

Alicia Gonzalo Vicente

Pablo Vicente Coloma

Alazne Nácar Del Arco

Lorena García Estévez

Tomás Torres Bernal

Vanesa Barrientos Montero

Patricia Rodríguez Martín

Pablo Andrés Coloma Santos

Juan Andrés Medina Blanco

Suplente