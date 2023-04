Águeda y Boadilla estrenarán alcalde entre las pedanías, donde no habrá ‘terceras opciones’

El análisis en Ciudad Rodrigo Al Día a las candidaturas presentadas en el Partido Judicial de Ciudad Rodrigo a las Elecciones Municipales del 28 de mayo se completa con un repaso a la situación de las 6 pedanías existentes, a las que les toca elegir alcalde pedáneo: Águeda, Bocacara (pedanías de Ciudad Rodrigo), Boadilla (de La Fuente de San Esteban), Cespedosa de Agadones (de Herguijuela de Ciudad Rodrigo), Guadapero (de Serradilla del Arroyo) y Villarejo (de Zamarra).

Del conjunto de las seis pedanías, hay 2 donde ya es seguro que habrá cambio de alcalde, ya que el actual no se presenta. Se trata por un lado de Boadilla, donde no repite como candidata del PP Caridad Martín Martín; y Águeda, donde no se presenta, al igual que tampoco lo hace su partido (Ciudadanos), Alfonso Pérez Vicente, que ha sido alcalde pedáneo durante únicamente una legislatura.

Además de en Águeda, Ciudadanos tampoco presenta candidatura (tras hacerlo en 2019) en Boadilla. Las ‘terceras opciones’ desaparecen por completo en las pedanías de la comarca mirobrigense, ya que igualmente no concurre Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común en Bocacara (donde Alfonso Medicis Bernal se quedó cerca, a sólo 6 votos, de hacerse con la Alcaldía pedánea en 2019).

De este modo, en las pedanías se vuelve por completo al bipartidismo, con candidaturas únicamente de PP y PSOE, salvo en Villarejo, donde no ha presentado candidatura el PSOE, con lo cual Felipe Manchado San Fulgencio continuará como alcalde pedáneo (en 2019, los socialistas sí presentaron candidatura en Villarejo, pero no lo hicieron en Guadapero, donde sí lo hacen esta vez). Hay que apuntar que en la actual legislatura en todas las pedanías de la comarca ha gobernado el PP, salvo en Águeda, donde como veíamos más arriba lo ha hecho Ciudadanos.

Como detalles de las candidaturas para este 2023, en Águeda ascienden a los puestos de candidato a alcalde pedáneo las dos personas que fueron de suplentes por PP y PSOE en 2019: Manuel Julián Martín Hernández y Bernardo Alaejos Cuadrado. Mientras tanto, en Bocacara, la persona designada como candidata titular por el PSOE, Juan Matías Rodríguez Martín, fue el candidato suplente en la lista de IU-Ciudad Rodrigo en Común en 2019. Por último, en Cespedosa de Agadones, tanto PP como PSOE repiten su ticket de candidatos.