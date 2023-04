También los propietarios forestales se ponen en pie de guerra por las podas

El pasado sábado propietarios forestales y cortacinos de la zona de Fuentes de Oñoro, Espeja, Ituero de Azaba, Campillo de Azaba y Gallegos de Argañan, entre otras, se reunieron en la localidad de Espeja, en una convocatoria promovida por la Asociación de Ganaderos ‘19 de Abril’, para abordar el problema que está suponiendo para muchos el sistema de poda que algunos agentes forestales intentan implantar en encinas, robles y quejigos.

Los asistentes coincidieron de manera unánime en la necesidad de poner de manifiesto la grave situación por la que atraviesan, acordando una serie de demandas y actuaciones a seguir:

1. Pedir que los arreglos de encinas, robles y quejigos se puedan seguir haciendo en la provincia de la forma tradicional, como se ha venido haciendo a lo largo de generaciones, gracias a lo cual, tenemos el monte que tenemos.

2. La mayoría de propietarios, cortacinos y agentes medioambientales compartimos el mismo criterio sobre la forma de realizar las podas. Solo son agentes puntuales, los que aplican diferente criterio.

3. Los propietarios somos los mayores interesados en tener el arbolado en las mejores condiciones posibles para conseguir así, la máxima producción de bellota. En la mayor parte de las explotaciones, principalmente en las de la zona, la bellota es el recurso que las hace viables.

4. Los árboles son nuestros, de los propietarios, no de la Administración ni de los agentes medioambientales. Somos los que se gastamos nuestro dinero en arreglarlo y cuidarlo y parece que no tenemos ningún derecho a decidir la forma de hacerlo.

5. Los problemas existentes con determinados agentes se deben a su comportamiento prepotente, desconsiderado, chulería, engaños, etc, teniendo como forma de trabajo la amenaza con sanciones o sancionando directamente. El daño medioambiental que estas actuaciones está causando es enorme e irreversible en nuestro monte porque:

a. Hay propietarios que están prefiriendo dejar de arreglar el monte, aunque son conscientes de que con ello el arbolado tendrá un envejecimiento prematuro y una reducción en la producción de bellotas.

b. El que realice el tipo de poda que estos agentes pretenden, dejando las ramas derecho arriba, posiblemente no volverán a arreglarlo, con lo que ello conllevaría. Los arreglos sucesivos requerirían la utilización de máquinas telescópicas, inviable por su coste en todos los casos y en algunos a mayores, inviable por las características del terreno.

6. Se recopilarán las sanciones que se hayan impuesto por realizar podas de forma tradicional para exigir que sean retiradas.

7. Se considera principal responsable al Servicio Territorial de Medio Ambiente de salamanca por no poner los medios necesarios para evitar estas situaciones. El pasado día 3 de abril, un grupo de representantes de propietarios, cortacinos y de la 19 de Abril, nos reunimos con el Jefe del Servicio para informarle de la situación, mostrarle las casi 200 firmas de propietarios de la zona recogidas que avalan las quejas sin que, pasado casi un mes, la situación haya tenido ningún cambio. La

Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente tiene constancia de que esta reunión se llevó a cabo.

8. Solicitar una reunión a la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a la mayor brevedad posible para tratar esta situación y encontrar soluciones como:

a. Disponer de una normativa o dar instrucciones claras y concisas para no continuar con esta situación.

b. Contar con ayudas para potenciar la regeneración y protección del futuro arbolado.

c. Concienciar, formar y ayudar a tener unas buenas prácticas medioambientales. Darían mejores resultados que las amenazas y las sanciones.

d. Buscar otro modo de fijar las fechas de eliminación de restos de podas que no sea como ahora, con carácter autonómico. No es acertado el modo actual puesto que la Comunidad es muy extensa y la meteorología puede ser muy diferente de unas zonas a otras. Del modo actual, se quedan repartidos por el monte gran cantidad de restos de podas en el periodo estival, y el peligro que supone. No es entendible, por ejemplo, que, en Salamanca, el 31 de marzo que estaba todo verde y no existía ningún riesgo de incendio, estuviera prohibido y sin embargo, el 17 de abril, Lunes de aguas, se hayan permitido barbacoas.

Si no hay en breve respuesta a esta problemática por parte de la Administración con soluciones, se continuara con otras convocatorias informativas en diferentes puntos de la provincia buscando sumar apoyos al movimiento, que ayuden a revertir la situación. En principio sería en el municipio de Vitigudino por tener problemas similares.