Podemos concurre a las Municipales junto a Alianza Verde

Podemos Ciudad Rodrigo ha difundido en las últimas horas una nota de prensa en torno a su candidatura a las Elecciones Municipales del 28 de mayo, a las que concurrirán como Podemos Alianza Verde (éste es un partido fundado en 2021 en el seno de Unidas Podemos tras la salida de Equo hacia Más País). Esa nota viene acompañada de una fotografía junto a las III Columnas de las 3 primeras personas de la lista: Charo Carpio (que repite como candidata de Podemos a la Alcaldía), Juan Rodríguez Ventana y Gema López.

Respecto al resto de la lista, únicamente indican que “nos acompañan valientemente otras personas que vienen de distintos ámbitos y a quienes mueven los mismos motivos, el bienestar de la ciudadanía”, con “la igualdad, la ley y la fraternidad”, como “pilares de una mejor convivencia y mejor gobierno”.

En este sentido, Podemos Alianza Verde explica que quiere mejorar la educación, cultura, mayores, juventud o derechos sociales; hacer políticas y actuaciones para la transición ecológica, vivienda, deporte, feminismo y patrimonio; apoyar de forma “incondicional” a las asociaciones animalistas y al resto de asociaciones vecinales, culturales y sociales”; con la propuesta concreta de crear una protectora animal en lugar de una perrera “que a día de hoy ‘hace las veces de’, pero sabemos que no es lo mismo”.

Desde su punto de vista, Ciudad Rodrigo necesita servicios públicos de calidad (incluido Internet), especialidades médicas, empleo sostenible y de calidad, y atención a los mayores en sus domicilios con una plantilla de personas de ayuda a domicilio de carácter municipal, para que marcharse a una residencia no sea una “obligación”.

Podemos considera que “recursos hay”, pero “no siempre se han sabido utilizar o se han utilizado sin tener en cuenta la prioridad”, de tal modo que apuestan por la realización de obras en función de las necesidades planteadas por los propios vecinos (creen que la participación ciudadana “debe implementarse de forma habitual”). Para Podemos, las políticas municipales deben poner en el centro a las personas, “como eje vertebrador de una sociedad contenta y feliz, con sus derechos respetados”.

Asimismo, la formación quiere una ciudad “más accesible, menos contaminante, menos incómoda, con menos coches transitando por lugares de recreo, plazas, entornos del casco histórico, parques”, buscando así “fomentar los paseos y prescindir de los vehículos”, realizando “talleres de concienciación”. Como otro aspecto, a raíz de las numerosas obras que se están ejecutando en Ciudad Rodrigo sin trabajadores mirobrigenses, quieren que se puntúe más a las empresas que incorporen trabajadores de la ciudad.

Por último, Podemos reclama a los mirobrigenses que “vayan a votar, que la abstención no sea la norma sino la excepción”, pidiendo que el desencanto de la política no haga “desistir en vuestro derecho a decidir; votar deberá ser un deber además de un derecho, a quién se quiera, incluso en blanco”, recordando que “la derecha no falta jamás a las citas electorales”.