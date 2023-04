La candidatura del PSOE se presenta 'Por y Para Lumbrales, viviendo en Lumbrales'

El PSOE de Lumbrales se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo con la finalidad de trabajar 'Por y Para Lumbrales, viviendo en Lumbrales' y para ello ha elaborado una candidatura de gente con experiencia y gente nueva. "Formar una candidatura en las zonas rurales siempre requiere mucho esfuerzo y tesón, pero finalmente, invirtiendo tiempo y mucha ilusión, hemos creado un equipo muy compacto porque todos tenemos muchos aspectos en común, de los cuales podemos resaltar los dos más importantes y de más peso" afirma el equipo en un comunicado.

"El primero y principal aspecto en común es la implicación que tenemos todo el equipo del PSOE por mejorar la calidad de vida en Lumbrales, con unas ganas arrolladoras de trabajar hacia la misma dirección y esa dirección es hacia el bien común de todos los vecinos y vecinas de Lumbrales, dejando aparcados nuestros intereses personales que en un equipo de gobierno no deben tener cabida. Y otro aspecto a destacar que tenemos en común es que vivimos en Lumbrales de forma habitual y por eso sufrimos y conocemos de primera mano las necesidades que tenemos en nuestro pueblo. Solo viviendo en Lumbrales se pueden solucionar los problemas del municipio de una manera correcta y definitiva y llevar a cabo los compromisos adquiridos" recoge el comunicado

Manuel Santos, candidato a la alcaldía

Manuel Santos González es el candidato del PSOE a la alcaldía de Lumbrales en las elecciones del día 28 de mayo. En la legislatura que está a punto de finalizar, Santos ha formado parte del equipo de gobierno de coalición -C's y PSOE- y ha estado al frente de la concejalia de urbanismo. En la candidatura socialista Manuel Santos está acompañado con gente nueva y algunos exconcejales en anteriores legislaturas. "Es difícil encontrar gente, pero sobre todo es difícil encontrar gente buena y lo hemos conseguido: tenemos un buen equipo" afirma Santos.

En este equipo Santos aporta la experiencia "tengo experiencia y más que experiencia pues he estado luchando, trabajando en el Ayuntamiento para conseguir realizar muchos proyectos y me apetece seguir por terminar el programa de obras que tenemos ahí, pues en 4 años no da tiempo. Ahora mismo hay temas pendientes: los planes provicniales, las placas solares en el pabellón, el POE, la residencia, la concentración parcelaria...." manifiesta el candidato.

El segundo puesto de la candidatura del PSOE lo ocupa Raquel Saldaña Rengel, una de las novedades en la lista, junto con Javier González Barahona y Esperanza Rodríguez Gajate. Raquel Saldaña quiere formar parte del Ayuntamiento "porque quiero ayudar de una forma directa , no solo hay que ir a quejarme, a pedir, hay que estar ahí, al pie del cañón, porque desde fuera no se pueden hacer las cosas, no vale el yo protesto y protesto, hay que entrar dentro para ver verdaderamente lo que hay y entender como funciona un ayuntamiento porque hay muchas cosas que pedimos y a lo mejor no se pueden hacer y hay otras que no se piden y se pueden hacer" manifiesta.

La candidata destaca además el equipo que han formado "un equipo en el que tenemos la experiencia que aporta Tito y el resto del grupo que han formando parte del ayuntamiento en algún momento y estamos los nuevos con mucha ilusión, muchisima creatividad y con ganas de trabajar" afirma Raquel Saldaña.

CANDIDATURA DEL PSOE 2023-2027 LUMBRALES

Manuel Santos González

Raquel Saldaña Rengel

Javier González Barahona

Esperanza Rodríguez Gajate

Narciso García Rodriguez

Juan González Rodriguez

Ramón Herrero Hernandez

Rogelio Chico Amador

Eulalia Herrero Chico

Suplente

José Miguel Sánchez Estevez