El 3º Día | 24 Abril

| MOMENTOS |

> En la final juvenil del Torneo de Primavera entre Fuentes de Oñoro y Aldeatejada:

-Slalom de papeleras: La intensa lluvia que cayó en la tarde del viernes en Ciudad Rodrigo parece que causó estragos en el Pabellón Eladio Jiménez, que en la mañana del sábado tenía alineada esta colección de papeleras, que habían sido dispuestas para recoger agua, cayendo también en algunos puntos fuera de las mismas (había restos de agua casi ya seca entre papelera y papelera).

-Por recogepelotas no será: Con el crono caminando hacia el final, tres acompañantes del equipo de Fuentes de Oñoro salieron raudos y veloces a por un balón que salía de banda para perder el menor tiempo posible (hay que recordar que los partidos de Juegos Escolares son a tiempo corrido).

> En el partido de benjamines entre el Ciudad Rodrigo B y el Villamayor B:

-Invasión: El primer gol de la tarde fue festejado por todo lo alto por los jugadores mirobrigenses, a quienes se sumaron en la celebración, incluso invadiendo el césped, integrantes del Benjamín A e incluso de otras categorías del Club. Tras ello, o se fueron voluntariamente o los invitaron a irse a la grada de los Campos de Toñete, desde donde siguieron animando, viviendo por supuesto intensamente el festejo final del título.

-Con fuerza: El pobre portero del Villamayor B llevaba ya encajados 7-8 goles cuando le pidió a un compañero que se iba a encargar de sacar de puerta que lo hiciera “lo más fuerte que puedas, como si fueras a meter gol desde aquí”.

-El juego que dio la Copa: Como el verdadero trofeo no llegará hasta dentro de unos meses, el Benjamín B del Ciudad Rodrigo contó con una Copa ‘propia’ para la celebración del título liguero, que dio muchísimo juego: se metió en ella el jugador más pequeño del equipo, uno de los integrantes del Benjamín A (que puede proclamarse campeón este sábado) estuvo practicando cómo se levanta una copa, y por supuesto fue utilizada para arrojar agua. Cuando uno de los jugadores mirobrigenses estaba en plena tarea de llenarla (había que coger el agua del grifo en una botella y luego volcarla en la copa), fue él mismo quién acabó calado, ya que llegó el técnico Joaquín Chanca y se la tiró por encima. Por cierto, que dentro del vestuario, estuvo a punto de haber un ‘Sergio Ramos’ con la Copa, pero el jugador que tropezó/resbaló con ella en las manos pudo frenar su caída.

-Anteriormente...: El hablar con Joaquín Chanca de que la consecución de este título no ha venido acompañada del nacimiento de un hijo como ocurrió justamente en los títulos que logró en 2013 y 2016 (en Alevín y Cadete, respectivamente) ha dado pie a abrir el archivo y recordar las celebraciones de aquellos dos momentos.

> En el Betis CF vs Ciudad Rodrigo Senior:

-Casi gemelos: El Betis y el Ciudad Rodrigo llegaron al partido del sábado en una situación idéntica, con 6 victorias en los últimos 7 partidos, teniendo ambos equipos, según este cartel, algunas coincidencias más: en ambos clubes la entrada a los partidos cuesta 5€ para no socios, y sortean un jamón (aunque en Ciudad Rodrigo esto no ocurre siempre en los últimos tiempos).

> En el III Juvenil vs Trepalio:

-Vaya...: Con lo tiquismiquis que son los árbitros que arbitraron este partido (le hicieron quitarse una pulsera o similar a Álvaro antes de empezar, estuvieron vigilando que no se metiera en la pista en los tiempos muertos nadie que no debiera, sacaron algunas amarillas ‘por sacar’ en un partido que no estaba para ello...), llama la atención que luego ellos mismos no fueran idénticamente uniformados: como se puede ver en la imagen, uno llevaba publi y el otro no.

-Ovación sin jugar: Finalizado el partido, tuvo lugar el homenaje a los juveniles que se despedían, para lo cual entró en pista el portero David, que se encuentra lesionado, pero que se puso la equipación para no desentonar en las fotos. En el momento de cruzar la pista, se llevó una larga ovación, causando la curiosidad de los jugadores del Trepalio, que estaban estirando en torno al que había sido su banquillo y ya se estaban preguntando ‘por qué no se iba la gente’ de las gradas.

-Aterrizaje complicado: El técnico mirobrigense Alejandro Marquiz fue manteado por sus jugadores a la conclusión del partido un par de veces, la segunda de las cuales tuvo un aterrizaje un poco ‘peligroso’ en vertical.

> Y más cosas:

-Lamento: Buscando otra cosa he encontrado esto, la peculiar forma que tiene la Federación de la Comunidad Valenciana de Fútbol de comentar en su cuenta de Twitter los goles que le meten a su selección (es un GIF).

-Inicio anticipado: La jornada deportiva correspondiente al próximo fin de semana comenzará con bastante antelación, este mismo miércoles, con el partido que jugará el Prebenjamín del Ciudad Rodrigo a las 17.45 horas en los Campos de Toñete frente al Hergar Helmántica B.