Del Quijote a Spiderman en la plurilingüe Bibliocaseta de Ciudad Rodrigo

La celebración en la jornada del domingo del Día del Libro 2023 es un buen motivo para introducirse en la Bibliocaseta ubicada junto al Parque de La Glorieta de Ciudad Rodrigo, donde en estos momentos hay un notable plurilingüismo, ya que se pueden encontrar volúmenes en al menos 6 idiomas diferentes: castellano, inglés, gallego, catalán, francés o portugués.

En lo que respecta al gallego, hay un libro de Lingua e Literatura de Bacharelato; en catalán, una Història de la Literatura Catalana, La volta al món en 80 dies o La Nostra Cultura; en francés, una Encyclopédie de la Femme et de la Famille, o el Quid 1988; y en portugués, al menos una Monografia do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. En inglés, hay algunos cuantos libros más, como The Club, un libro de Reumatología o una guía turística de España de Lonely Planet. Asimismo, en incluso más idiomas, se puede encontrar un recetario para microondas de Panasonic.

Obviamente, la mayoría de volúmenes de la Bibliocaseta son en castellano, donde llaman la atención varias enciclopedias, colecciones de libros (como una de Las mejores novelas en castellano del siglo XX), así como temarios para varias oposiciones o para acceder a la Academia General Básica del Ejército. Entre esos ejemplares en castellano hay también un ejemplar del Quijote de la Mancha, o un cómic de Spiderman.