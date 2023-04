Se despide de la cantera del III Columnas la generación que campeonó en infantiles

Lo dejaron dicho los Beatles en la canción The End: Al final, el amor que te llevas, es el mismo que has dado, y así, la despedida de los jugadores del III Columnas que este año finalizan su etapa de juveniles, y por ende su estancia en la cantera del Club, David, Álvaro, Pablo, Miguel y Cata, fue más emotiva de lo habitual por todo lo que han hecho a lo largo de su estancia en la misma, con el gran logro de campeonar los cuatro primeros en la Regional Infantil hace 5 años.

Aunque al III Juvenil todavía le queda un partido (para el cual deberán esperar casi un mes, ya que vienen dos fines de semana sin competición y entre medias se jugará la jornada en la que le toca descansar a los mirobrigenses), en la mañana del domingo se vivió la tradicional ‘despedida de curso’, coincidiendo con el último encuentro como locales en Conde de Foxá, en el que tuvieron como rival al Trepalio León Sala.

Los leoneses salieron ciertamente activos, pero enseguida el III Columnas entró en calor, con una opción de Pablo y hasta tres de Cata (incluida una de tacón), antes de llegar en el 4’ el 1-0 con un tremendo zambombazo de Miguel por la derecha desde ¾ de campo. La alegría mirobrigense no duró mucho, porque los leoneses empataron al minuto siguiente, al aprovechar que el balón quedó suelto tras un paradón de Quico.

Al mismo tiempo que se iban cargando de faltas los locales, Álex Castaño lo probó un par de veces –se encontró en ambas con el portero-, salvando Quico atrás un clarísimo 1vs1 (Miguel despejó otro tiro en la línea, como ya había hecho al inicio). En justamente 60 segundos de juego en el ecuador del 1º período, el III Columnas dio un doble golpe de efecto. En el 10’, de la mano de Yassin, que fue a luchar por el balón que tenía casi cogido el portero, dándole el toque preciso para liberarlo y mandarlo para dentro a la media vuelta. Y en el 11’, Pablo puso el 3-1 con un tiro raso preciso desde ¾ de campo por la derecha.

Con una desventaja tan clara, el Trepalio se fue hacia arriba, firmando en los minutos siguientes una colección de ocasiones de bastante peligro. Tras mandar dos fuera y salvar otras dos Quico, fueron a marcar en la más inesperada en el 16’: un balón bombeado desde ¾ de campo que cayó dentro. Con ese resultado el partido se fue al descanso, logrando el Trepalio empatar la contienda cuando se llevaban cinco minutos del 2º período.

Quedaba mucho por delante, y había cierta igualdad, pero los leoneses estaban generando peligro con facilidad. Curiosamente, el Trepalio acabó por completar el volteo al marcador (en el 33’) en el momento más inesperado, al cortar el balón en el intento de sacarlo jugado desde atrás por parte de los locales. Aunque escasos segundos después un balón de Cata se paseó por el área a milímetros de la línea de gol (estuvo a punto de tocar en el palo), Trepalio fabricó una colección de ocasiones en los minutos siguientes para sentenciar, pero Juanan mantuvo con vida a los suyos, con hasta cinco destacadas paradas en acciones de todo tipo.

Los problemas locales se incrementaron en el 36’, al cometer la 5ª falta (la actuación arbitral, quizá sin llegar a ser decisiva para el resultado final, sí fue un poco desesperante, liándose a sacar amarillas en la recta final cuando el partido no estaba para ello). Sólo un minuto después llegó la 6ª, trasformando Trepalio el doble penalty. En ese instante el III Columnas pidió tiempo muerto, del que volvió con Álvaro como portero-jugador, estrategia con la que no se llegó a tirar, robando incluso Trepalio dos balones que no metieron a puerta vacía de casualidad.

A 1’21” para el final, tras robar en el medio del campo un jugador leonés, avanzó y acabó marcando el que a la postre fue el último gol del curso. Ya con todo sentenciado, Cata envió fuera la última ocasión mirobrigense, Trepalio estrelló el balón en el palo, y a 52”, un doble penalty fue enviado a córner por Juanan, quién también salvo la última jugada de peligro de la temporada 2022/2023 en la categoría Juvenil en Ciudad Rodrigo.

Finalizado el partido, llegó el momento del homenaje a los 5 jugadores que concluyen la etapa Juvenil, recibiendo unas camisetas conmemorativas personalizadas de manos de sus compañeros, con quienes se fundieron en sentidos abrazos, aflorando incluso algunas lágrimas. Asimismo, se le hizo entrega al entrenador, Alejandro Marquiz, de una camiseta de agradecimiento, antes de ser manteado por sus jugadores.

A partir de ahí, fue turno para las fotos de recuerdo de David, Álvaro, Miguel, Pablo y Cata, con el míster con el que ganaron el título Regional Infantil los cuatro primeros, Fita; con sus respectivas familias, con su actual técnico, y con varios amigos. El III Juvenil cerrará la temporada 2022/2023 visitando al Ribeira de Piquín gallego el fin de semana del 20 y 21 de mayo.