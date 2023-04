El FICEE inaugura su edición más extensa con la compañía de la Barahona Big Band

El Teatro Nuevo Fernando Arrabal albergó en el tramo final de la tarde del viernes el acto inaugural del 12º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE), que desde el lunes ha tenido en marcha su vertiente para escolares, denominada EDUCAFICEE, por la que han pasado 800 escolares, como resaltó el director del certamen, Pablo Moreno, en su intervención en el acto inaugural, que comenzó con una primera pieza musical de la mano de la Barahona Big Band.

Pablo Moreno resaltó de la 12ª edición de “este camino de casi 14 años desde que en el otoño de 2009 ideásemos el evento” que cuenta con “la programación más extensa”, con un total de 31 trabajos cinematográficos, 5 de ellos largometrajes y el resto cortometrajes, seleccionados de entre más de 700 propuestas recibidas. Pablo Moreno ensalzó asimismo la mesa cinematográfica que tendrán el sábado 29, con varios invitados de renombre, dentro de una recta final del Festival en la que estarán en Ciudad Rodrigo 30 alumnos del 3º curso de Crítica Cinematográfica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Tras Pablo Moreno tomó la palabra el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, quién una vez más señaló que están “orgullosos de tener este Festival y una productora de cine; es motivo de satisfacción que en una ciudad con un tamaño como la nuestra se produzca cine”, recordando asimismo que tener un cine como el Cine Juventud es “un privilegio”, y “lo tenemos que valorar y apoyar; desde el Ayuntamiento lo estamos apoyando para que siga vivo; tenemos que ser sensibles”.

Añadiendo que “tratáis de dar a conocer más la ciudad”, Marcos Iglesias dio las gracias a “quienes hacéis posible el Festival, que se orienta a lo educativo y espiritual en un mundo en el que tenemos que reflexionar mucho”, esperando que “no nos quedemos sólo con lo visible, sino también con el mensaje de los trabajos”.

Después de los discursos inaugurales, la Barahona Big Band interpretó tres piezas más, a cuya conclusión volvió a aparecer en escena Pablo Moreno, para explicar a los asistentes que a la salida del Teatro iban a poder votar en unas tablets por el cortometraje favorito de los 7 que se proyectaron en la sesión inaugural: It’s time to Heal, Estrellas del desierto, Loop, Cuando crece la hierba, Whirpool 3393, The Sprayer y The Red Suitcase.

De esa relación, el director del FICEE destacó que eran de 5 nacionalidades diferentes, y que uno había ganado un Goya y otro había estado nominado a los Oscars de este año, con lo cual son trabajos “recién sacados del horno”. Asimismo, animó al público a acudir a las proyecciones de la Sección Oficial que tendrán lugar a partir de este sábado, con la siguiente programación:

| SÁBADO 22

18.00h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· El límite infinito (Argentina, 30’)

· El sueño de Quino (España, 8’)

· Lugar de nacimiento (España, 20’)

· Desviación típica (España, 10’)

· Amarradas (España, 10’)

· Amanece la noche más larga (España, 9’)

20.30h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· Si todas las puertas se cierran (España, 120’)

| DOMINGO 23

18.00h. | Proyección Fuera de concurso | Cine Juventud (3€)

· Tocando el infinito (Bélgica, 76’)

20.00h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· Mi Holocausto, Filomena Franz (España, 30’)

· The Recess (Irán, 12’)

· Aún queda polvo bajo el Congo (España, 6’)

· (Plastik) (Malasia, 2’)

· El paraguas (España, 14’)

· Solestidad (Colombia, 12’)

| LUNES 24

20.30h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· Llenos de gracia (España, 109’)

| MARTES 25

20.30h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· El milagro del Padre Stu (Estados Unidos, 124’)

| JUEVES 27

20.30h. | Proyección Sección Oficial | Cine Juventud (3€)

· 8:19 (España, 13’)

· Joan tiene un secreto (España, 10’)

· A guerra finita (Italia, 5’)

· Aquesta nit (España, 13’)

· Habibi (España, 10’)

· The Monkey (Portugal-España, 17’)

· Princess (España, 17’)

· Shakespeare for all ages (Alemania, 3’)

| VIERNES 28

20.30h. | Ciclo con motivo homenaje a Krzysztof Zanussi | Teatro Nuevo | Entrada gratuita

· Constans

| SÁBADO 29

10.30h. | Edificio Educativo Municipal | Entrada gratuita

-Ponencia de Krzysztof Zanussi: Enseñando cine a los que hacen cine

-Mesa redonda: La crisis de valores en el cine posmoderno, con las intervenciones de Krzysztof Zanussi, Juan Heras, Antonio Cuadri y Begoña Gutiérrez

20.00h. | Gala de Clausura | Teatro Nuevo | Entrada gratuita

Clausura del Festival con la entrega de premios, las intervenciones del director del FICEE, Pablo Moreno y el alcalde Marcos Iglesias, la actuación de En3Jazz, y el reconocimiento a Krzysztof Zanussi.