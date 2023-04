Por el camino difícil

Play off asegurado. El Salamanca UDS es siempre de coger el camino más difícil para alcanzar los objetivos. Es como ese amigo que todos tenemos que va de viaje contigo y te dice que no hagas caso al GPS, que él conoce un camino más corto. Y tú, confiado, le crees. Al final, lo que iba a ser un trayecto rápido y seguro por la 3ª RFEF acaba siendo una travesía por el desierto digna del peor rally del Dakar. El equipo cierra este próximo sábado ante el Real Ávila una liga regular nefasta por mala planificación y por hacer caso una vez más a la intuición y no a lo importante y contrastado. Lo que debía haber sido un año cómodo y brillante se ha convertido en un calvario lleno de baches y pinchazos, que al menos, ha terminado manteniendo las posibilidades de subir a 2º RFEF en forma de playoff.

El domingo pasado Salamanca UDS certificó la fase de ascenso ante el Unami. Lo de Jehú ganaron a un equipo ya descendido por 3-0 en el Helmántico. Los segovianos llegaron a la capital charra siendo nuevo club de regional debido a los resultados que se dieron en las vísperas y solo se jugaban su propia dignidad y orgullo.

El equipo no convenció. Los de Jehú fueron planos, pero al menos demostraron su calidad y superioridad individual. Es verdad que no se pueden sacar conclusiones frente a un rival tan inferior, que, por cierto, en la ida vapuleó a los charros y supuso la destitución de María. Si hay algo que destacar es la solidez defensiva que parece se va consolidando en los últimos partidos y puede ser muy importante para pensar en cotas mayores. Los blanquinegros pudieron aumentar la cuenta goleadora en multitud de ocasiones, pero al equipo le falta pólvora de cara al gol y no supo aprovechar las ocasiones generadas. El medio del campo sigue funcionando muy por debajo de sus posibilidades. Mucho que corregir y aprender aún a estas alturas. Faltan automatismos, jugadas de estrategia y ponerle más ganas.

LOS CRUCES DEL PLAYOFF

Si se gana al Ávila el próximo sábado, los de Jehú serían terceros y se medirían al Atlético Tordesillas, con la vuelta en casa. Si, por el contrario, no se gana y los vallisoletanos vencen al descendido Santa Marta en el San Casto, se jugaría contra el Astorga con la vuelta fuera. Sinceramente, creo que tanto los rivales cómo el orden de los partidos no va a ser relevante por la sencilla razón que hay de ganar todo. Y, aun así, debes jugar otros dos encuentros a ida y vuelta frente a otro rival en la fase nacional. No va a ser fácil, pero cosas más difíciles hemos visto.

Fuera de Salamanca, nos tienen miedo y respeto en estos cruces. Dentro, los que están preocupados son los seguidores de equipo charro. Hay esperanzas en que el club salmantino no sea el mismo que en la liga, pero tiene que haber un cambio radical. La afición se merece alegrías tras una temporada bastante negra. El equipo debe saber que, si lo hacen bien, la fase de ascenso será un trampolín en sus carreras. No pueden dejar pasar esta última oportunidad por ellos y por los aficionados que llevan apoyándolos todo el año. Hay que ganar el playoff como sea. Un año más en 3º RFEF puede ser una losa, incluso para el seguidor más optimista.

PARTIDO DE VETERANOS

El Helmántico acogió el sábado el partido de veteranos de la UD Salamanca y el FC Barcelona. La afición respondió y fue entrañable ver otra vez jugar a ese elenco de jugadores que tantas alegrías dio en su día. Como bonito era ver en las colas de acceso a abuelos que hacía años que no pisaban el estadio contándoles a sus nietos quiénes eran esos jugadores y las grandes tardes de futbol que nos hicieron pasar. Emotivo homenaje en los prolegómenos del encuentro al desaparecido Enrique Miguel, santo y seña de la UDS durante años. Espero que Manuel Lovato aprovechara los consejos que le han dado y sepa sacar provecho en el futuro a los contactos de Giovanella, Marinescu o de Pauleta por poner un ejemplo. Incluso podría contar con Miguel Ángel Simón Merino, presidente de los veteranos y con muchos otros salmantinos que han vivido la UDS y que estarían dispuestos a echar una mano y mejorar el vacío organigrama del club.

Sea como sea, ojalá el Salamanca UDS se deje de malos consejos, empiece a hacer uso del GPS y aunque sea por el camino más largo, pesado y difícil, alcance el objetivo.