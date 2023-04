El Helmántico vuelve a disfrutar de las leyendas de la UDS muchos años después: Pauleta, Giovanella, Cuqui Silvani, Rogerio...

Día inolvidable para todos los amantes del fútbol al poder volver en acción a auténticas leyendas de la Unión Deportiva Salamanca como Pauleta, Giovanella, Cuqui Silvani, Rogerio o César Brito en el Helmántico. Además, el ilustre Jorge D'Alessandro ha sido el encargado de hacer de entrenador contra las del Barcelona (0-4), por lo que todos ellos han revivido los tiempos de gloria que pasaron en un estadio tan mágico.

No obstante, desde antes de que el balón echase a rodar en el verde, la emoción se ha palpado en la carretera de Zamora con los cánticos de "¡Hala Unión!" a petición de Miguel Ángel Simón Merino, presidente de la Asociación de Veteranos de la UDS. Mientras, el público -la Tribuna ha presentado un gran colorido- se ha venido completamente arriba después de que el técnico argentino haya tomado la palabra para rendir tributo a las "mejores generaciones". Además, el fallecido Enrique Miguel ha sido homenajeado en presencia de su familia. Todo ello bajo la atenta mirada de García Carbayo, que ha compartido palco con Manuel Lovato

CONTRA EL MANIFIESTO

Con todo en juego, el Cuqui Silvani ha estrellado un esférico en el larguero y otro compañero ha hecho lo mismo justo antes de que el árbitro se cayese en una contra. Carcajada monumental del respetable que el juez de la contienda se ha tomado con humor. Asimismo, los hinchas han aprovechado para gritar que "¡el estadio no se vende, el estadio no se vende!" por toda la polémica suscitada por la tercera vía. De hecho, en el descanso, al que se ha llegado con 0-0, se ha desplegado una pancarta que ha rezado "no al manifiesto" en el Fondo Sur dejando clara su dura postura.

Tras el paso por los vestuarios, el Barcelona se ha adelantado en el marcador a pesar de las buenas intervenciones de Luis Hernández, el preparador de porteros del Salamanca UDS, que ha hecho rugir de emoción a los jugadores con los que trabaja a diario. Finalmente, tres tantos mas culés y adiós a una tarde para no olvidar en la ciudad.