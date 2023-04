El EDUCAFICEE recibe a escolares de Lumbrales

El EDUCAFICEE, la vertiente para escolares del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE) -que será inaugurado de forma oficial este viernes en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal-, desarrolló a lo largo de la mañana del miércoles su tercera jornada, acercándose de nuevo escolares de varios centros educativos a contemplar la proyección de ocho cortos seleccionados para ellos.

En esta jornada, hubo dos sesiones, ambas en el Cine Juventud con alumnos de 1º y 2º de la ESO como protagonistas. En el turno inicial de la mañana, acudieron escolares del IES Fray Diego Tadeo, el IES Tierra de Ciudad Rodrigo y el Seminario Diocesano San Cayetano; mientras que en el segundo turno, se acercaron alumnos del Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa y del IES Tierras del Abadengo de Lumbrales.

En ambas sesiones se ofrecieron los trabajos El sueño de Quino, Estrellas del desierto, Plastik, Loop, El paraguas, It’s time to heal, The Recess y The sprayers. De forma previa a las proyecciones, hubo una breve explicación sobre la temática de cada uno, mientras que a la salida los chavales tuvieron la oportunidad de votar por el que más les había gustado introduciendo la entrada que habían recibido en unas urnas colocadas a tal efecto.

El EDUCAFICEE llegará a su conclusión este jueves con una última sesión para alumnos de 1º y 2º de la ESO del IES Tierra de Ciudad Rodrigo y del IES Campo Charro de La Fuente de San Esteban.