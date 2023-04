Alumnos de San Francisco y Misioneras-Santa Teresa se suman al EDUCAFICEE

A lo largo de la mañana del martes se desarrolló la segunda jornada de proyecciones del EDUCAFICEE, la vertiente para centros educativos del Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo (FICEE) que la Asociación Cultural Kinema Siete tiene en marcha hasta el sábado 29 (la inauguración oficial tendrá lugar el viernes 21 en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal). Como en la jornada inaugural del lunes, en la mañana del martes hubo sesiones tanto en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal como en el Cine Juventud.

En lo que respecta al Teatro Nuevo, se acercaron hasta allí 87 alumnos del Colegio San Francisco y 38 del Colegio Misioneras-Santa Teresa, en ambos casos de 5º y 6º de Educación Primaria, que visionaron El sueño de Quino, Estrellas del desierto, Plastik, Loop, El paraguas y It’s time to heal. Como se puede ver en las imágenes, a la conclusión de la sesión (de una hora de duración total) los alumnos pudieron votar en unas urnas situadas en el hall del Teatro por su cortometraje favorito.

Coincidiendo con el final de esta sesión arrancó en el Cine Juventud una a la que asistieron alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, que incluyó las proyecciones de Desviación típica, Loop, The Monkey, The Recess, Lugar de nacimiento y The red Suitcase. Al acabar, los alumnos también depositaron su voto. Las sesiones de EDUCAFICEE se prolongarán hasta la mañana del jueves.