El 3º Día | 17 Abril

| MOMENTOS |

> En el duelo de alevines entre los equipos femeninos del III Columnas y Santa Marta:

-Con ganas: Las integrantes de ambos equipos tenían tantas ganas de seguir jugando que cuando quedaba casi un minuto para volver del descanso ya estaban colocadas en la pista para reanudar el juego.

> En el partido de juveniles entre el Ciudad Rodrigo y el Cabrerizos:

-Formas de afrontar el calor: La tarde del sábado fue bastante calurosa en los Campos de Toñete (algún espectador comentó que se había dado la vuelta a casa a buscar la gorra), sufriéndolo especialmente los jugadores que estaban en el banquillo, ya que les daba el sol de frente. En el banquillo mirobrigense, desplegaron la habitual hilera de camisetas para taparlo, que sujetaron con un lote de chinos. Mientras tanto, en el banquillo del Cabrerizos, al mismo tiempo que un jugador aprovechaba para ponerse moreno, su técnico estaba con la chaqueta de manga larga del chándal no sólo puesta, sino cerrada hasta arriba (a lo mejor se manchó la camiseta comiendo y no quería que se le viera, y estamos hablando sin saber...).

-Sin prisa: Ya en la recta final del partido (con 0-1 en el marcador), el mirobrigense Álvaro Iglesias quiso meterle prisa con un “¡Vamos!” a un jugador visitante para que sacase de banda, a lo que éste replicó: “yo no tengo prisa”.

-Otras preocupaciones: Nada más concluir el partido, uno de los jugadores del Cabrerizos se dirigió a su afición al grito de “¡Aita, aita!” (padre en vasco), contestándole enseguida su progenitor sin necesitar más pistas: “1-0, 1-0, vais ganando”, en referencia al derby entre Athletic y Real Sociedad que había empezado casi a la misma hora. El citado jugador insistió con un “¿quién?” contestándole otra persona: “Williams” (creo recordar que no le especificaron que era Iñaki). Curiosamente, coincidiendo con la pregunta llegó el 2-0, del mismo jugador.

> En el encuentro de prebenjamines entre el Ciudad Rodrigo y Santa Marta B:

-‘Dos cosas’: Durante la mañana del domingo algunos jugadores tuvieron ‘problemas’ para sacar de banda, dirigiéndose en un momento dado el árbitro a decirle “dos cosas” a un jugador local, aprovechando que había otros cuantos más alrededor: que no podía ‘saltar’ a la hora de sacar y que no podía estar pisando la línea como estaba, con la mitad de los pies dentro del campo y la mitad fuera. Lo divertido fue que al decirle eso, el chavalín mirobrigense se metió totalmente dentro, teniendo que indicarle que obviamente era al revés, los dos pies fuera.

-‘Una jugada’: A modo de aviso general, el colegiado comentó en voz alta que quedaba tiempo para “una jugada”, fuese de quién fuese.

-La visita de Pepo: El jugador de mayor edad de toda la estructura del Ciudad Rodrigo CF, Pepo, estuvo viendo en la mañana del domingo a los más peques del Club, los jugadores de categoría Prebenjamín. Como premio por la victoria, según les dijeron a los pequeñines, se pudieron sacar una foto con Pepo, tras arremolinarse primero en torno a él. Uno de los chavales, creo que fue Salah, le llegó a preguntar: “¿Y tú cuántos años tienes?”, contestando Pepo que “muchos”.

> En el O Parrulo vs III Juvenil:

-Casi: El O Parrulo ferrolano al que se midió el III Juvenil en la mañana del domingo cambió un poco de sitio de procedencia al conjunto mirobrigense en la previa del partido publicada en su web.

> En el partido entre el Ciudad Rodrigo Senior y La Pedraja:

-Otra de procedencia: Nada más empezar el partido, al linier que se encontraba en la banda donde está el marcador (o ‘estaba’, porque sigue sin volver a funcionar) le dijo un espectador “venís de Pucela”, a lo que aquel replicó “no, de Zamora”.

-Sobre las faltas: En esos compases iniciales, estaban bastante charlatanes los integrantes del trío arbitral, de tal modo que a la hora de realizar una falta un jugador visitante, y protestar que no lo era mientras decía “lo piso sin querer al caer”, el colegiado le replicó: “¿pero no me estás diciendo que lo pisas? ¿lo pisas y no es falta?”.

-Visita al caído: Producto de una acción al final de la primera parte en el área vallisoletana en la que se fueron al suelo Aires y dos jugadores de La Pedraja, uno de éstos cayó lesionado, siendo retirado fuera del campo, a donde le fueron a visitar al llegar el descanso los integrantes del trío arbitral.

-Fiestas: En ese mismo tiempo de descanso, un espectador mirobrigense llamó a uno de los jugadores de La Pedraja que estaba calentando, para preguntarle (a raíz de algo que le habían comentado): “pero a ver, ¿vosotros estáis en fiestas estos días o no?”. El jugador contestó que no, y al comentar el espectador que “me habían dicho que teníais un toro”, aquel cayó en la cuenta de que “ah sí, hace unos días tuvimos un toro, pero las fiestas son en (...)”.

-Más allá del penalty: Además de ser víctima del penalty en el cual llegó el único gol del partido, editando las fotos ‘apareció’ que José Manuel también sufrió un ‘penalty’ por parte de su compañero Murci y un doblamiento de brazo que al menos en la foto ‘duele’.

> En la celebración del III Alevín:

-Probando el marcador: Dentro de los momentos festivos de la celebración, los jugadores mirobrigenses se pusieron a jugar con el marcador, que empezó a reflejar extraños resultados.