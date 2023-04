La canasta ganadora de Vilaró en el Perfumerías Avenida - Praga, premiada como la mejor jugada de la temporada en la Euroliga

Aún colea en Salamanca aquella canasta ganadora de Andrea Vilaró en el Perfumerías Avenida - Praga para forzar el tercer partido en los cuartos de final de la Euroliga, algo que la ha bastado para ser premiada como la mejor jugada de la temporada en todo el continente.

Could it be anyone else?@andrea_vilaro's incredible buzzer beater has been voted as the #EuroLeagueWonen 2022-23 play of the season!@cbavenida | #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/Q5DK29kBkl