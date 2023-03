El Perfumerías Avenida ya es campeón pase lo que pase: ¡¡Vilaró gana al USK Praga sobre la bocina y fuerza el tercer partido!! (73-71)

Mágico. Intenso. Surrealista. Increíble. Épico. Todos estos adjetivos y más valen para ilustar la pedazo de victoria que el Perfumerías Avenida ha conseguido ante el USK Praga en un Würzburg lleno. De hecho, la magnitud de lo conseguido se ha reflejado en la forma en la que Vilaró ha cazado un rebote en la última jugada de la prórroga para mandar la eliminatoria a la República Checa (73-71). Todo ello después de un escándalo arbitral con un codazo de Jones a Fasoula en la acción que ha permitido que hubiera prórroga en la bella Salamanca.

En la alineación, Pepe Vázquez se ha decantado por Cazorla, Vilaró, Carleton, Onyenwere y Reisingerova como titulares en la cita más importante de lo que va del presente curso. Quinteto de gala para tratar de contrarrestar el poderío físico de las visitantes desde el inicio. Con el balón ya en juego, Bridget ha metido un triple para hacer rugir con fiereza a la grada por primera vez. Ruido ensordecedor que solo la canasta de Jones ha rebajado los decibelios antes de la réplica de Julia en la zona.

Por su parte, María Conde se ha cascado un excelente lanzamiento desde el exterior y ha igualado la contienda antes del primer enfado de la Marea Azul con los árbitros. Entre tanto, Fasoula ha salido como un miura desde el banquillo y se ha comido a la estrella española del USK Praga con un movimiento lleno de clase en el poste. Además, Valeriane ha recibido una técnica que no ha aprovechado Silvia y Thomas ha colocado por delante a las suyas desde la línea de personal. Al término del 1ºC, 14-15.

EL SHOW DE 'FAS'

En el segundo acto, lujo de la capitana del Perfumerías Avenida con una penetración que ha levantado los aplausos del público y 'Fas' no ha querido ser menos con una gran canasta chocando con Jones. De hecho, en una finta de Onyenwere debajo del aro, Vorackova se ha ido contra las protecciones y se ha retirado dolorida al banquillo a consecuencia del impacto. A menos de dos minutos para el parón, la griega se ha inventado otra genialidad que ha obligado a Hejkova a solicitar un tiempo muerto. No obstante, la idea de la coach no ha surtido efecto: Leo le ha robado el balón a Teja Oblak, que ha cometido falta antideportiva por la impotencia, y Fasoula ha colocado los dobles dígitos de ventaja. 31-25 al descanso.

Con el paso por los vestuarios, Cazorla se ha encargado de abrir la hostilidades en la segunda mitad con un 2+1. La cosa se ha puesto tensa con un intercambio de golpes que ha acercado a las extranjeras a su rival hasta darle la vuelta al luminoso gracias a la puntería de Thomas. 40-43 para los diez minutos finales dentro del tiempo reglamentario.

EL ESCÁNDALO ARBITRAL

La hora de la verdad. El momento de apretar los dientes y dejarse el alma en la pista. Ahí han aparecido un día más Fasoula y Carleton para sostener a las azulonas con el empate a 46. Mientras, Onyenwere se ha crecido con el +2 en una contra de libro y Pepe Vázquez ha sufrido una técnica, algo que también le ocurrido a una ex como Fagbenle a renglón seguido. Con la bola quemándole, Michaela ha clavado un triple para soñar junto a Fasoula y un T3 de Vilaró. "Sí se puede, sí se puede", ha gritado la afición en medio de un TM de Pepe Vázquez. En el último minuto, la locura se ha apoderado de todo el mundo -con revisión incluida- y Cazorla ha dado esperanzas con el 61-60. Posesión fallida del USK Praga y éxtasis sin igual con el TL convertido por Bridget, que ha precedido a un codazo bestial de Jones a Fasoula, que ha quedado tirada en la cancha con restos de sangre en la boca, y a una canasta concedida de forma incomprensible (62-62).

Con los cánticos de "manos arriba, esto es un atraco" dando paso a la prórroga, la hostilidad ha aumentado y las salmantinas han tomado las riendas de la contienda con las pulsaciones por las nubes. Así, Silvia ha tirado de galones con un triple vital y Teja ha firmado las tablas a 60 segundos para la conclusión. En el tiro decisivo, Vilaró ha cazado un rebote y ha ganado el partido 73-71. ¡Gloria eterna al campeón!