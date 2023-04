Todo dispuesto en Yecla de Yeltes para celebrar las fiestas del Lunes de Aguas

En Yecla de Yeltes tienen todo dispuesto para celebrar a partir de mañana viernes sus tradicionales fiestas del Lunes de Aguas, celebraciones en honor a la Virgen del Castillo y que discurrirán hasta el próximo día 17 de abril, además del día 22 para dar cuenta de una comida a base de carne de vaquilla.

Sobre cómo se presenta esta nueva edición de las fiestas, la alcaldesa del municipio, Lara Fraile, señala que “al igual que todos los años anteriores, con muchas ganas e ilusión. Después de haber organizado y preparado todo, espero que la gente disfrute y pase unos días rodeados de familiares y amigos para celebrar esta fiesta en honor a la Virgen del Castillo”.

En cuanto a lo destacado de este año y sus novedades, la alcaldesa señala “el bingo del viernes por la tarde. Creo que puede ser una novedad que entretenga y divierta a la gente, pero sobre todo a nuestros mayores, a los que también se ofrecerá un chocolate. Además, me gustaría destacar la clase práctica del domingo en la que podremos ver disfrutar a Álvaro Briones, vecino de Yecla y quien tiene muchas ganas de debutar en su propio pueblo. Por otro lado, como consecuencia del éxito que tuvo el año anterior el torito de cajón del Lunes de Aguas, este año hemos querido repetir de nuevo con el II Torito de Cajón el Lunes a las 18:00 horas. Por lo demás el programa sigue la misma línea que años anteriores ya que son eventos y actividades que siempre han tenido éxito y que no queremos perder, como el desfile de disfraces del sábado o el Grand Prix del domingo por la tarde”.

Estas serán las últimas fiestas de Lara Fraile como alcaldesa de Yecla de Yeltes una vez que ha decidido no presentarse a las elecciones ´municipales del 28 de mayo, por ello aprovechaba la ocasión para “agradecer a todas las personas que siempre me han ayudado a lo largo de estos cuatro años, principalmente a mi familia y amigos. Me voy satisfecha con todo lo que hemos hecho y conseguido, aunque como consecuencia de la pandemia no todo lo propuesto se haya podido llevar a cabo”.

Programa festivo

Así las cosas, el programa festivo arranca la tarde del 14 de abril con un bingo y chocolate para los mayores, y ya en la noche habrá un bingo con numerosos premios abierto a todos los vecinos.

El 15 de abril comenzará en la mañana con hinchables para los niños, y por la tarde estará el chupinazo, pregón y presentación de las peñas. A continuación tendrá lugar un desfile de disfraces con charanga, y ya en la noche, fuegos artificiales y una verbena con el grupo SMS.

El domingo, 16 de abril, habrá carretones infantiles y la Clase Práctica con Álvaro Briones, festejo al que seguirá un encierro de vaquillas por la mañana. Por la tarde está programado un Gran Prix con las peñas, y por la noche una verbena con la orquesta La Búsqueda.

El 17 de abril, Lunes de Aguas y día grande de estas fiestas, comenzará con el traslado de la Virgen del Castillo de la iglesia a su ermita en el castro vetón, para proseguir con la misa. Ya por la tarde tendrá lugar la subasta de roscas. En el apartado lúdico, la plaza será escenario del II Torito de Cajón del Lunes de Aguas y un encierro de vaquillas, para finalizar con una verbena amenizada por el grupo Tymanfaya.

Y de propina, el sábado 22 de abril se celebrará el Día de la Vaca, jornada en la que los vecinos podrán disfrutar de una comida popular, para la que es necesario sacar el ticket de 4 euros, acompañada de charanga y una verbena en la noche con la orquesta Sándalo.